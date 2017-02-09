专栏节选：谁把新台币变大了？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自2月9日出版的当期「老谢开讲」专栏) 大家放了一个春节长假，二月二日股汇市开盘，大家发现台湾的金融市场进入鸡年，出现了十分显着的变化，最明显的是股市价量齐扬，汇市出现新台币大幅升值的景象，这是近三年农历年关后十分罕见的景象。

先从股市的变化来看。去年底外资休假去，台股出现枯竭式的成交量，十二月二十六日集中市场全日成交三二三．○三亿元，二十七日是三三七．二八亿元，二十八日是四七七．八七亿元，然后到了二十九日是五二七．六五亿元，二○一六年封关最后一天，也不过是五七四．四○亿元。

但是放了一个长假，二月二日台股开红盘，台股居然迸出了一四七九．三亿元的大成交量，二月三日台股成交一○二三．三五亿元，六日是一○二三．五二亿元。交易量突然大增，且鸡年红盘三个交易日成交量，比一六年封关前一周交易量几乎放大一倍，大家可能想到这一定又是外资的杰作。

一六年台股上涨逾一成，外资买超台股三一四七亿元，成了台股最大推手，其中外资全年买超台积电三十．五万张，对指数贡献了三三○．五点，如果把一六年外资买超较大的台积电、台塑石化、大立光三档股票算上去，就贡献了指数五○一点，可见一六年的行情是外资推进的。

但是进入鸡年，情况变得不一样，外资在二月二日台股开红盘只小幅买超五．九一亿元，二月三日反而是卖超五十二．三四亿元，二月六日也只买超二十．五八亿元，过去外资单日大手买超台积电逾数万张，这个局面也不复再现；显然拉升台股的力量不是外资，最明显的是，在过去三年证所税大利外资的环境中，内资几乎节节败退，一六年集中市场加权指数上涨逾一○％，但是OTC指数却下跌三％。内资、外资成了强烈对比，但今年OTC市场明显趋于活络。

**柜买指数超越大盘，中小型股变热络**

去年十二月二十六日OTC成交量只有一一四亿元，但二月二日开红盘，OTC市场成交量放大到二○四亿元，其后两个交易日都超过二七○亿元，而且，鸡年OTC指数表现明显强过集中市场，例如，二月二日加权指数下跌十八点，但OTC指数涨○．六六％，三日涨○．九八％，六日又涨○．八四％，一七年以来，OTC指数已上涨三．一七％，今年领航二○一六年的超级巨星台积电，股价盘旋在高档，反而是很多中小型个股跳动，台股生态开始出现巨大改变，最明显的是具内资特色的台股市场出现了。

而在汇市更是变化巨大，鸡年金融市场开盘只有三个交易日，新台币出现强升格局，吸引媒体高度注意。二月六日新台币单日大升一．○七角，盘中不但升破三十一兑一美元关卡，最高来到三十．八二九，终场以三十．九四三收盘，新台币写下十九个月以来新高价，报纸的评论是「外资持续汇入」，一六年外资净汇入台湾达二○二四亿美元，一七年美国第二度升息后，外资没有大笔汇入台湾的现象，但台币却是超强演出，尤其是鸡年开红盘后，新台币三个交易日的强升更是令人惊叹！

**比美元更强势，新台币涨幅傲视全球**

新台币在元月二十四日的猴年以三十一．三元兑一美元封关，进入鸡年，新台币每天升值超过一角，单是鸡年前三个交易日，台币已升值了四角，而外资并没有重押台股，反而是二月三日卖超逾五十亿元，但台币强升确有境外资金汇入，但并不完全是买股，针对这个现象，央行也高度重视，不断重申一周内不买股，即有炒汇的嫌疑，央行可能要请喝咖啡。

过去三年，外资看中台股高殖利率，公开登门入市，台股指数大涨通常都是外资巨大买超，最具代表性的是外资每天动辄买超台积电都是二、三万张以上；但鸡年后，外资大举买超台积电现象不再，大手买超的个股反而变成大同，像元月二十四日猴年封关，外资买超大同三四六七二张，二月六日又买超二四○四六张，一七年以来，外资买超大同超过二十万张，外资着墨的个股反而出现在很多中小型投机股身上，像二月六日外资买超中福六○五张，买超台开七五一张，连续三天买超中石化逾五千张，二月六日买超中纤一二三一五张，外资大举买超这种「具本土色彩」的个股，在过去三年十分罕见。

从股市这个质变与量变来推估台湾今年汇市的变化，可能较能掌握盘中脉动，也就是说，台湾从二○一二年马英九政府时代的证所税到富人税，一连串税改造成本土资金大举出走的现象，今年可能是一个转机之年。假如，今年财政部税改有具体轮廓，那么在两岸关系出现变化，美国新的川普政府出现新的政策方向之后，台湾过去几年的资本单向外流景象，今年会出现一个比较显着的变化，新台币会再度出现强势。

进入一七年国人可以充分感受到新台币变大了，一六年台币在三十二．二七九元兑一美元封关，假如对照一五年新台币在三十三．○六六封关，新台币在一六年全年大约升值二．四四％，与全球其他货币比较，一六年美元在川普当选之后急升，美元指数在一六年最后一个交易日以一○二．三八封关，美元指数一六年从九八．六九三到一○二．三八，全年上升三．七三％，美元成了全球最强势货币，这一年全球大多数国家货币都相对美元贬值。

最明显的是英国的英镑在脱欧题材下全年重挫七．三％，其次是一五年八月进行汇改的人民币，继一五年的跌势，一六年全年贬值六．五六％，欧元也下跌三．八％。亚洲货币兑美元大多数呈现下跌状态，像菲律宾披索下跌五．三七％，马币跌四．三％，韩元也跌二．九一％，新加坡币贬了二．四二％，亚币只有日圆从一二○．一九升值到一一六．九六，全年升值二．八％最强，再次是新台币的二．四四％，及泰铢的○．七五％。

新台币在一六年已是比美元更强的强势货币了，进入一七年，台币从年初强到现在，一六年新台币以三十二．二七九封关，如今跑到三十．八三九兑一美元，台币在一七年升值约四．四六％，除了略逊韩元的五．八％外，新台币仍是全球最强的货币，而韩元在一六年贬值二．九一％，新台币是升了二．四四％，创了十九个月新高，大家当然会觉得讶异，毕竟人民币仍在六．八五左右的「低档」，日圆也还在一一二左右。

而新台币的「强大」，一般老百姓到银行去换汇，已可感受到新台币变值钱了，去年新台币换人民币，可能换到五元以上，如今只要四．五○八就可换到一元人民币；日圆变化也很显着，二○一五年日圆贬值到一二五．八四时，很多民众抢兑日圆，那时候日圆兑换新台币，一元台币可换到四．○三六日圆，现在则是三．六左右。

新台币升值，民众购买力变大了，但是产业界又出来叫苦，工商协进会理事长林伯丰站出来呼吁台湾勿讨好美国，任令新台币升值，可以看得出企业界对这一波新台币强力升值的疑虑，台币急升或许与川普喊话有关，二月一日，川普在一场与企业高阶主管的谈话中表示美元太强了，让美元指数跌破一○○关卡。川普的一席话，结束了美元强势，但也掀起区域间的汇市论战。

**川普呛中国、日本：「玩弄货币市场」**

川普谈到美元太强势，也指责其他国家都靠贬值过活，川普说：「你看中国和日本这些年来在做什么，他们在玩弄货币市场，进行货币贬值，我们（美国）却像一群傻瓜，呆呆地坐着。」被川普任命为白宫国家贸易委员会主席的Peter Navarro，又补上一枪说：「德国利用估值严重偏低的『隐式德国马克』（指欧元），持续剥削欧盟其他国家及美国。」

川普及Navarro相继开火，箭头直指中国、日本、德国这些大国，逼得这三大国领导人都出面反应，像总理梅克尔跳出来说：「德国总是呼吁欧洲央行保持政策独立，如同德国央行在欧元面世一样，德国不会尝试影响欧洲央行决策，没有办法，也不想改变这个状况。」安倍则暗指川普认知有错，这次美国行，他会当面向川普解释。中国则密切观察这是不是中美贸易战开打的前奏曲。

台湾不在美中、美日，或美欧角力范围，这一轮台币急升与美元走弱有关， 但是台币格外强劲，这又怎么解释？最新的金管会说法是各国正实施肥咖条款，很多避税热钱到了台湾，但如果从境外资金涌入的现象来看，这次避税到台湾的热钱，并没有像过去外资汇入台湾，立刻买入台积电这般高殖利率的权值股，反而股市价量齐扬，很多大涨的个股是资产股、营建股、中小型股及许多鸡蛋水饺股；换句话说，台股落寞了三年多，现在恢复生机，很重要的是内资回来了，这种内资回台，间接反映在外资买股居然集中在大同、新光金、中石化、中纤，甚至中福、台开这种投机色彩鲜明的个股，这也是内资外资化的一种形态。

**两岸关系紧绷，台商资金凤还巢**

整体来看，台币升值与热钱涌入，或许与热钱回流有关，其中一个很重要因素是去年两岸关系出现变化，台商地位大不如前，加上中国经营环境日趋困难，这段期间，很多台资企业大举处分中国大陆的资产，最具代表性的是宝隆及荣成卖掉持有富春山居的东方休闲股权，净利四五五○万美元，宝隆与荣成因此股价大涨；神通集团的华孚卖掉上海中镁厂一○％股权，预计获利十三亿元台币。还有声宝子公司新宝处分中国东莞虎门镇土地，获利四八七五万元人民币，另投资十亿元设台南新厂；而今年初精诚资讯处分四方精创全数股权，最后一批获利逾二十五亿元。

台商大规模处分厂房，或将子公司转让，再将资金迂回汇回台湾，这一情况与九○年代台湾人才、资金源源不绝外流中国，造成台湾内部掏空的情况迥异，加上两岸关系紧张，台商在中国享受优惠骤减，中国制造成本拉高，台湾竞争力减弱，再加上很多第一代台商年纪偏大，若第二代不愿接棒，很多人开始积极处分大陆的投资。

去年起很多豪宅建案，突然出现台商一次性买四户或七户，这是标准置产形态，要解释这一波新台币超强现象，可能要从两岸情势找答案，换句话说，台湾的金融帐持续二十五季净流出，总金额逾九兆台币，现在也许是到了转折点的关键时刻。

有了川普号召财政政策减税方案，台湾若能把原来税制不公不义的现象逐一检讨，找到大家认可的方案，也许蛰伏很久的台湾经济元气，会在这一波资金凤还巢中找到新出路。 肥咖条款带动热钱回流，新台币强升，台股市场气氛转佳。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。