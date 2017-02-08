全球金市：金价自三个月高位回落，受美元升值打压

路透2月8日 - 金价周三自上日所及的近三个月高位下滑，在美国和欧洲政治及经济充满不确定性的情况下，美元走强打压金价。

0100 GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,231.50美元。金价周二触及11月11日以来最高点1,235.78美元。

美国期金跌0.2%至1,232.90美元。

美元指数涨0.2%至100.510。

美国总统特朗普禁止七个穆斯林国家公民入境的命令引发争议，这在近期提振了黄金的避险资产地位，同时围绕欧洲多国大选政局的不确定性支撑了美元。

德国12月工业生产创下近八年来最大月度降幅，因制造业和建筑业产出下滑。这打消了德国经济在2016年第四季强劲增长的期望。

美国12月贸易逆差收窄，因出口升至逾一年半最高水平，受科技产品付运创纪录提振，但国内需求增长直指进口进一步增加，可能会限制经济增长。

美国参议院金融委员会周二称，美联储主席叶伦2月14日将在该委员会作半年度的货币政策和经济报告。

中国1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低，尽管中国对资本流出控制的加强，似乎在一定程度上减缓了资本流出速度。

中国央行周二称，1月末官方储备资产中黄金储备连续第三个月持平于5,924万盎司。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周二黄金持仓较周一增加1.01%至826.95吨，为连续第五日增加。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 张若琪/陈宗琦)