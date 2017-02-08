全球金市：金价自三个月高位回落，受美元升值打压

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透2月8日 - 金价周三自上日所及的近三个月高位下滑，在美国和欧洲政治及经济充满不确定性的情况下，美元走强打压金价。
0100 GMT，现货金下跌0.2%至每盎司1,231.50美元。金价周二触及11月11日以来最高点1,235.78美元。
美国期金跌0.2%至1,232.90美元。
美元指数涨0.2%至100.510。
美国总统特朗普禁止七个穆斯林国家公民入境的命令引发争议，这在近期提振了黄金的避险资产地位，同时围绕欧洲多国大选政局的不确定性支撑了美元。
德国12月工业生产创下近八年来最大月度降幅，因制造业和建筑业产出下滑。这打消了德国经济在2016年第四季强劲增长的期望。
美国12月贸易逆差收窄，因出口升至逾一年半最高水平，受科技产品付运创纪录提振，但国内需求增长直指进口进一步增加，可能会限制经济增长。
美国参议院金融委员会周二称，美联储主席叶伦2月14日将在该委员会作半年度的货币政策和经济报告。
中国1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低，尽管中国对资本流出控制的加强，似乎在一定程度上减缓了资本流出速度。
中国央行周二称，1月末官方储备资产中黄金储备连续第三个月持平于5,924万盎司。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周二黄金持仓较周一增加1.01%至826.95吨，为连续第五日增加。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 张若琪/陈宗琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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