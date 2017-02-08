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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 09:25 BJT

《汇市简讯》美元/加元上扬，受美元走强和油价下跌推动

0112GMT，

* 美元/加元在亚洲早盘微升0.1%，此前开高0.8%，因美元走强以及油价下跌

* 美国原油期货下挫1.4%，因美国原油库存跳增，上日收低1.6%

* 动能指标正面，5日、10日和20日移动均线筑底，技术面从中性转为偏多

* 若能收在12月/1月跌势的38.2%回档位1.3209上方，将确认多头趋势

* 纽约市场低点1.3152和伦敦市场高点1.3213为初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2kjQ6Z8 (完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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