《汇市简讯》美元/加元上扬，受美元走强和油价下跌推动

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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* 美元/加元在亚洲早盘微升0.1%，此前开高0.8%，因美元走强以及油价下跌
* 美国原油期货下挫1.4%，因美国原油库存跳增，上日收低1.6%
* 动能指标正面，5日、10日和20日移动均线筑底，技术面从中性转为偏多
* 若能收在12月/1月跌势的38.2%回档位1.3209上方，将确认多头趋势
* 纽约市场低点1.3152和伦敦市场高点1.3213为初步支撑位/阻力位
* 图表：reut.rs/2kjQ6Z8 (完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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