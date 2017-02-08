国际油市：油价续跌，因美国原油库存大增与中国需求迟滞

路透新加坡2月8日 - 油价周三延续上日跌势，因美国原油库存大增，且中国需求下降，暗示尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产，但全球油市仍供应过剩。

0111 GMT，布兰特原油报每桶54.53美元，较上日结算价下跌0.52美元或0.94%。

美国原油报每桶51.52美元，下跌0.65美元或1.25%。

两种指标原油期货周二均下跌逾1%。

交易商称，油价大幅下挫是因为，美国石油协会(API)周二公布美国原油和成品油库存意外大增。

API公布，在截至2月3日当周，美国原油库存增加1,420万桶，至5.03 6亿桶，分析师预估为增加250万桶。

上周汽油库存增加290万桶，路透调查分析师预估为增加110万桶。

“周度库存数据显示美国1月汽油需求较上年同期大幅减少46万桶/日，这种降幅之前只有在经济衰退时出现过，”高盛在数据公布后表示。

但高盛指出，数据极大地高估了汽油需求同比降幅，“全球需求强劲增长的前景(依然)未变”。

在美国以外，还有其他暗示市场疲弱的迹象。