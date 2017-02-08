金属期市：伦铜上涨，因全球最大铜矿将罢工

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透墨尔本2月8日 - 伦敦期铜周三上涨，受供应担忧提振，之前矿业巨头必和必拓称，将暂停其全球最大铜矿的生产，该铜矿的工人将在本周开始罢工。
0019GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.6%至每吨5,828美元，上日为下跌0.9%。目前价位仍远低于2月1日触及的两个月高点每吨6,007美元。
上海期交所期铜涨0.4%至每吨46,990元人民币(6,828美元)。
必和必拓周二表示，计划暂停位于智利的Escondida铜矿的生产，此前工会工人定于周四开始举行罢工。
Escondida铜矿是全球最大的铜矿。该铜矿的主要工会告诉路透，智利政府出面协调的合同谈判未能达成协议，工人即将举行罢工。
日本央行周三公布的1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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