金属期市：伦铜上涨，因全球最大铜矿将罢工

路透墨尔本2月8日 - 伦敦期铜周三上涨，受供应担忧提振，之前矿业巨头必和必拓称，将暂停其全球最大铜矿的生产，该铜矿的工人将在本周开始罢工。

0019GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.6%至每吨5,828美元，上日为下跌0.9%。目前价位仍远低于2月1日触及的两个月高点每吨6,007美元。

上海期交所期铜涨0.4%至每吨46,990元人民币(6,828美元)。

必和必拓周二表示，计划暂停位于智利的Escondida铜矿的生产，此前工会工人定于周四开始举行罢工。

Escondida铜矿是全球最大的铜矿。该铜矿的主要工会告诉路透，智利政府出面协调的合同谈判未能达成协议，工人即将举行罢工。