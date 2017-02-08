银行观点：维持台湾今年GDP成长率预估2.1%，电子业若亮眼有机会更佳--星展

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北2月8日 - 星展银行周三表示，维持原先预期预估台湾今年GDP成长率将达2.1%，假设电子业有格外亮眼的表现，2017年经济成长则有机会更上一层楼。
星展银行经济学家马铁英指出，台湾正处于景气复苏循环的前中期，经济成长可望维持稳定步调，目前观察台湾经济复苏步调与全球景气循环一致，这也是因为高度仰赖出口的经济型态、电子业对于全球景气循环的敏感反应和内需稳定几项因素。
星展银行认为，由各项领先指标判断，台湾经济成长步调并没有突然加速或失速的可能迹象。川普的财政刺激政策、美国经济的好转，或许可以缓合中国成长趋缓所带来的外部冲击。星展集团仍维持原先预期，预估台湾今年GDP成长率将达2.1%，同时央行将保持利率政策不变。
星展银行指出，若台湾经济要展现出如同2014年的成长力道，科技业必须有格外亮眼的表现。由于今年适逢iPhone手机问世10周年，若苹果今年有突破性的重大产品发表，其拉动效应就非常值得关注。
主计总处去年11月间预估台湾今年经济成长率为1.87%，CPI成长0.75%。
台湾央行去年12月已是连续第二季将重贴现率维持在1.375%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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