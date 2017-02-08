银行观点：维持台湾今年GDP成长率预估2.1%，电子业若亮眼有机会更佳--星展

路透台北2月8日 - 星展银行周三表示，维持原先预期预估台湾今年GDP成长率将达2.1%，假设电子业有格外亮眼的表现，2017年经济成长则有机会更上一层楼。

星展银行经济学家马铁英指出，台湾正处于景气复苏循环的前中期，经济成长可望维持稳定步调，目前观察台湾经济复苏步调与全球景气循环一致，这也是因为高度仰赖出口的经济型态、电子业对于全球景气循环的敏感反应和内需稳定几项因素。

星展银行认为，由各项领先指标判断，台湾经济成长步调并没有突然加速或失速的可能迹象。川普的财政刺激政策、美国经济的好转，或许可以缓合中国成长趋缓所带来的外部冲击。星展集团仍维持原先预期，预估台湾今年GDP成长率将达2.1%，同时央行将保持利率政策不变。

星展银行指出，若台湾经济要展现出如同2014年的成长力道，科技业必须有格外亮眼的表现。由于今年适逢iPhone手机问世10周年，若苹果今年有突破性的重大产品发表，其拉动效应就非常值得关注。

主计总处去年11月间预估台湾今年经济成长率为1.87%，CPI成长0.75%。