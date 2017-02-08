中国经济：扩大国有土地有偿使用范围，开发利用保护坚持生态优先--国土部

路透北京2月8日 - 为促进国有土地资源全面节约集约利用，中国国土资源部称，扩大国有土地有偿使用范围，缩小划拨用地范围，完善公共服务项目用地和国有企事业单位改制建设用地资产处置政策，改制后不符合划拨用地法定范围的，应按有偿使用方式进行土地资产处置。

国土部网站刊登关于扩大国有土地有偿使用范围的意见称，总体要求是使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；并坚持用途管制，严格落实国有农用地、建设用地和未利用地用途管制，国有土地的开发、利用和保护应坚持生态优先的原则。

“根据投融资体制、国有企事业单位、农垦等相关领域改革要求，逐步缩小划拨用地范围。依法严格生态用地保护。”意见指出，法律规定应当有偿使用的国有土地，必须有偿使用。

意见称，公共服务项目用地方面，对可以使用划拨土地的能源、环境保护等项目，除可按划拨方式供应土地外，鼓励以出让、租赁方式供应土地，支持市、县政府以国有建设用地使用权作价出资或者入股的方式提供土地，与社会资本共同投资建设。

意见还指出要规范推进国有农用地制度改革，加强国有农用地确权登记工作，规范国有农用地使用管理，明确国有农场、牧场改革国有农用地资产处置政策，并完善国有农用地等级价体系。

其中，国有农用地的有偿使用，严格限定在农垦改革的范围内。国家以出让、作价出资或者入股、授权经营方式处置的，考虑农业生产经营特点，合理确定使用年限，最高使用年限不得超过50年，在使用期限内，使用权人可以承包租赁、转让、出租、抵押。

此外，意见还严格国有土地开发利用和供应管理，严格生态用地保护，并规范国有土地使用权作价出资或者入股、授权经营管理，规范国有土地使用权抵押管理等。

中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。（完）

更多细节，请点选中国国土部网站(here) (发稿 陈君；审校 李文科/乔艳红)