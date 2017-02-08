香港个股：力宝华润向新加坡医疗管理公司提出约5.5亿港元收购要约

路透香港2月8日 - 主要从事物业投资的力宝华润周三公布，已向新加坡医疗管理公司Healthway Medical提出收购要约，股份收购价约1.01亿新加坡元（约5.5亿港元）。

据公告，每股要约股份之价格为0.042坡元（0.231港元），较Healthway于2月6日收市价0.04坡元溢价5%。而可换股票据要约价约为1,241万坡元（6,830万港元）。

要约人为力宝华润全资附属公司Gentle Care Pte. Ltd，现时联同同系公司拥有Healthway约4.3亿股或17.48%的股份。要约人有意保留Healthway新加坡交易所之上市地位。

力宝华润表示，作为新加坡广为人知之私人医疗供应商，Healthway可配合力宝华润及其控股股东力宝于新加坡医疗行业建立其市场份额及获取优质医疗管理能力之策略。

Healthway于凯利板上市，主要业务为拥有、经营及管理医疗中心及诊所，于2014及15年度分别录得除税后溢利5,412万港元及925.7万港元。

凯利板为新交所之由保荐人监察之上市平台，面向处于成长阶段的企业。

力宝华润今早复牌盘初一度涨近8%，其后转跌。香港时间09:58，该股跌0.41%，报0.24港元。（完）

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