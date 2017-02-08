芝加哥期市：大豆小涨并触及近两周高位，因对美国供应的需求强劲

路透悉尼2月8日 - 美国大豆期货周三小涨，触及近两周高点，因市场对美国供应的强劲需求推动大豆连续第三个交易日上涨。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.2%报每蒲式耳10.44-1/2美元，接近盘中高位10.45-1/2美元--亦为1月27日以来高点。大豆上日上涨0.5%。 主力玉米合约变动不大，报3.68-1/4美元，上日涨1.3%。 主力小麦期约同样几无变动，报每蒲式耳4.30-1/2美元，上日收升2%。 美国作物的出口需求强劲，为大豆价格提供支撑。 美国农业部将于周四公布月度供需报告。 以下为0144 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 430.50 -0.25 -0.06% +1.00% 412.27 57 CBOT玉米 368.25 -0.25 -0.07% +2.79% 355.94 61 CBOT大豆 1044.50 1.75 +0.17% +0.41% 1026.35 55 CBOT稻米 9.39 -$0.04 -0.37% -5.91% $9.77 28 WTI原油 51.53 -$0.64 -1.23% -2.79% $52.32 35 汇率 欧元/美元 $1.069 $0.008 +0.80% +0.41% 美元/澳元 0.7629 0.015 +2.06% +1.73% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张涛/许娜)