版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 10:23 BJT

芝加哥期市：大豆小涨并触及近两周高位，因对美国供应的需求强劲

    路透悉尼2月8日 - 美国大豆期货周三小涨，触及近两周高点，因市场对美国供应的强劲需求推动大豆连续第三个交易日上涨。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.2%报每蒲式耳10.44-1/2美元，接近盘中高位10.45-1/2美元--亦为1月27日以来高点。大豆上日上涨0.5%。 
    
    主力玉米合约变动不大，报3.68-1/4美元，上日涨1.3%。

    主力小麦期约同样几无变动，报每蒲式耳4.30-1/2美元，上日收升2%。
    
    美国作物的出口需求强劲，为大豆价格提供支撑。
    
    美国农业部将于周四公布月度供需报告。

    以下为0144 GMT报价：    
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌     30日移   RSI
                                                    动均值   
 CBOT小麦    430.50   -0.25   -0.06%   +1.00%       412.27   57
 CBOT玉米    368.25   -0.25   -0.07%   +2.79%       355.94   61
 CBOT大豆    1044.50  1.75    +0.17%   +0.41%       1026.35  55
 CBOT稻米    9.39     -$0.04  -0.37%   -5.91%       $9.77    28
 WTI原油     51.53    -$0.64  -1.23%   -2.79%       $52.32   35
 汇率                                                        
 欧元/美元   $1.069   $0.008  +0.80%   +0.41%                
 美元/澳元   0.7629   0.015   +2.06%   +1.73%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张涛/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐