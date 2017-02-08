《路透晚报》--2月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--两岸关系：坚持运用法治方式和手段扞卫国家主权和领土完整--中国国台办

中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。

--中国经济：扩大国有土地有偿使用范围，开发利用保护坚持生态优先--国土部

为促进国有土地资源全面节约集约利用，中国国土资源部称，扩大国有土地有偿使用范围，缩小划拨用地范围，完善公共服务项目用地和国有企事业单位改制建设用地资产处置政策，改制后不符合划拨用地法定范围的，应按有偿使用方式进行土地资产处置。

--中国农业：政府敦促四个玉米种植区向饲料生产商提供补贴--消息

据得到情况简报的消息人士，中国政府正在敦促四个玉米种植区的地方当局向饲料生产商提供补贴。这是中国刺激玉米需求采取的最新举措。

--《分析师观点》台湾1月CPI高于预期，核心物价稳上半年料不升息

台湾主计总处公布，2017年1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.25%，高于市场预期的2.07%，创去年2月以来最高升幅，当时为2.41%。

--中欧贸易：欧盟提议缩短对中国太阳能面板反倾销税延长期--文件

路透看到的一份文件显示，欧盟执委会对于延长对中国太阳能面板课征反倾销税的提案有所软化。此前多数欧盟国家反对延长征税，希望降低进口价格。

--中英关系：中国邀请英国首相特雷莎梅出席一带一路高峰论坛--消息

外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎梅今年将出访中国。

--中韩关系：两国陷入萨德僵局之际，中国叫停乐天大型地产项目建设

韩国乐天集团表示，中国当局在一次消防检查后叫停了沈阳市一处耗资数以十亿美元计的房地产项目的施工。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作连续第四日暂停，单日净回笼1,250亿元

中国央行公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第四日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,250亿元人民币。

--新债招标：中国10年国债利率3.40%远低预期，一年期2.78%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标新发的10年国债中标利率 为3.40%，明显低于3.46%的市场预测均值；同时招标的一年期固息国债中标利率为2.78%， 与预测值2.78%一致。

--《中国新债预测》国开行3/7/20年债预测均值3.81%、4.18%、4.34%

中国国家开发银行周四下午将招标增发三、七、20年期固 息债。路透调查显示，虽目前资金面偏松，但公开市场持续净回笼导致市场流动性预期谨慎 ；不过在近期收益率上行后不排除有部分机构入场配置，故预计明日招标结果将基本持平二 级水准，三期债预测均值分别为3.81%、4.18%和4.34%。

--中国货币市场：隔夜资金充沛逆回购仍缺席，七天利率小涨预期不乐观

随着春节后现金继续回流，中国银行间市场隔夜供给宽松无虞，但七天回购利率小涨。交易员表示，资金面暂时无恙尚属情理之中，但下周将面临巨额逆回购到期，今日部分机构开始融入七天期品种，价格升逾10个基点，显示对未来资金面难脱谨慎预期。

--中国债市动态：现券随期货稍走好，10年国债定位偏低但影响暂不明显

中国银行间债市现券早盘收益率稍降，因自身缺乏方向，仅追随期货向好波动，利率互换(IRS)则变化不大。新债发行市场上，稍早10年期国债结果大幅低于预期，但对二级市场影响暂不明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘一度下探三周低点，外部变数大汇价料宽幅波动

人民币兑美元即期早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。

--中国外汇：对外储数字变化无须过于敏感，规模够用更值得关注--人民日报

针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。

--中国外汇：12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位--渣打

由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均调整，CFETS指数刷新三个月新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.09%至93.73，刷新三个月新低；SDR篮子指数跌至95.25，BIS篮子指数微跌至95。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至一个月新高，军工股领涨大盘有望继续震荡上行

中国股市沪综指收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。

--中国证券：证监会称将加大并购审核力度，强化业绩补偿监管引导估值回归

中国证监会表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。

--中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振

中国国家粮油信息中心的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。

--中港个股：万科1月销售额同比增近九成，新增19项目需付地价款119亿

中国大型房地产企业--万科公告，1月实现销售金额481.2亿元人民币，据此计算，较上年同期的255.9亿元增近九成；另外，自去年12月销售简报披露以来，公司新增项目19个，合计需支付地价款约119亿元。

--香港房地产：过去两月住宅成交下跌，新印花税措施有效降温楼市--官员

香港运输及房屋局局长张炳良表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。

--香港个股：力宝华润向新加坡医疗管理公司提出约5.5亿港元收购要约

主要从事物业投资的力宝华润公布，已向新加坡医疗管理公司Healthway Medical提出收购要约，股份收购价约1.01亿新加坡元（约5.5亿港元）。 (完)