中国新债：进出口行周四将增发至多160亿元四期固息债，期限1/3/5/10年

路透北京2月8日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四（9日）招标增发至多160亿元 四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述四期债分别为该行2017年第一期 、2016年第15期 、第16期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.1 5%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第一期、2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/5年：各40亿元；3年：50亿元；10年：30亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：2月9日10:00-11:00 5/10年：2月9日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 2月10日 起息日 1年：2017年1月24日；3/5年：2016年12月5日 10年：2016年9月5日 发行期 2/9-2/10 上市日 2月14日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)