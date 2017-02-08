澳新汇市：澳元再次上攻0.77美元未果，新西兰元从12周高位回落

路透悉尼/惠灵顿2月8日 - 澳元周三小幅走低，连跌第三日，之前多次上攻关键技术阻力水平未果，且美元总体走强。

澳元兑美元跌0.1%至0.7621，从三个月高位0.7696美元滑落。

澳元连续第四日上攻关键阻力水平0.77美元未果，因欧洲今年将有一系列选举，由此导致的政治不确定性上升令美元获得提振。

数据显示，1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。此一消息也令澳元受创。

欧洲政治面的疑虑持续为美元提供支撑。

法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永加紧挽救自己的声誉。

民调显示，在第一轮投票中，马克龙的支持率将略高于菲永，但落后于极右翼民族阵线主席勒庞。勒庞誓言将使法国退出欧元区，并将就法国是否退出欧盟举行投票。

欧元兑澳元连续第六日走跌，接近2015年中以来低位。英镑兑澳元同样下滑，跌0.1%。

“部分市场与资产的交易开启避险模式。我们预期短线波动将加大，”澳新银行在报告中表示。该行将澳元多仓停止单的触发水平上调至0.7595美元。