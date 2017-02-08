台湾债市：10年新券发行前交易殖利率续走跌，短线区间偏多操作气氛较浓

路透台北2月8日 - 台湾10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初续走跌；交易员表示，早盘持续反应美债利多，带动106/4殖利率再探低，短线区间偏多操作气氛较浓，料该券殖利率仍有缓跌机会。

他们并指出，基于五年及10年期公债间利差考量，若五年指标券106/2殖利率未能跌破0.80%关卡，106/4殖利率向下空间相对比较有限，不过美债偏多气氛仍有望给予台债续多的支撑，后续密切留意美债走势将左右台债方向。

〞现在活力集中在新券身上，短线先做多再说。〞一位大型证券交易员说。

主计总处稍早公布1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.25%，高于市场预期的2.07%，创去年2月以来最高升幅，当时为2.41%。交易员认为，国内通膨仍显温和，目前预估央行上半年按兵不动，对台债影响有限，市场较为关注美债后市。

本地时间1016，106/4发行前交易殖利率下跌1.4个基点，报在1.1485%、成交量115.5亿台币；五年106/2期公债殖利率跌0.2个基点，报0.8220%、成交量19亿台币。

交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.80-0.83%，10年新券106/4则料在1.13-1.16%

美国公债收益率周二挫至近三周低点，跌穿重要技术水准，因固定收益市场投资人担心，美国总统特朗普的促成长政策，可能被他对其他问题的关注拖后腿。美国10年期公债收益率盘中跌至2.37%，为1月18日来最低；终场则收在2.389%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率跌至三周低点，因投资人担心特朗普提振经济计划泡汤