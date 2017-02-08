日本股市：早盘小跌盘中走势震荡，玻璃制造商类股表现出色

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京2月8日 - 日股日经指数周三早盘小幅下跌，盘中走势震荡，追随汇市的动荡行情，玻璃制造商类股表现出色，受强劲财报提振。
日经指数早盘收盘下跌0.2%至18,875.57点，盘中曾一度升至平盘上方。
美元兑日圆在亚洲盘下跌0.2%至112.20日圆，之前曾小涨至112.54日圆，投资者等待美日首脑会谈。
美国总统特朗普和日本首相安倍晋三本周稍后将于美国会面。市场人士等待有关汇率或日本财政、货币政策的评论。
“日本市场一直对美元-日圆汇率很敏感，今年初以来更是如此。”Chibagin资产管理总经理Yoshihiro Okumura称。“整体而言，基于美欧的政治及经济变数，投资人将可能持续抱持避险立场。”
与此同时，交易商称投资人仍聚焦企业财报和预估。
东证股价指数早盘小跌0.11%，报1,514.46点。JPX-日经400指数微跌0.03%至13,586.12点。(完) (编译 汪红英/张若琪 审校 孙国玉)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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