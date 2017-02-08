日本股市：早盘小跌盘中走势震荡，玻璃制造商类股表现出色

路透东京2月8日 - 日股日经指数周三早盘小幅下跌，盘中走势震荡，追随汇市的动荡行情，玻璃制造商类股表现出色，受强劲财报提振。

日经指数早盘收盘下跌0.2%至18,875.57点，盘中曾一度升至平盘上方。

美元兑日圆在亚洲盘下跌0.2%至112.20日圆，之前曾小涨至112.54日圆，投资者等待美日首脑会谈。

美国总统特朗普和日本首相安倍晋三本周稍后将于美国会面。市场人士等待有关汇率或日本财政、货币政策的评论。

“日本市场一直对美元-日圆汇率很敏感，今年初以来更是如此。”Chibagin资产管理总经理Yoshihiro Okumura称。“整体而言，基于美欧的政治及经济变数，投资人将可能持续抱持避险立场。”

与此同时，交易商称投资人仍聚焦企业财报和预估。