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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 10:57 BJT

韩国金融市场：外资抛盘令韩股触及近四周低点；韩元持平

    路透首尔2月8日 - 韩国股市周三盘中触及近四周低点，因韩元兑美元近期上扬，抑制了外资对韩国股票的需求。
    
    0208 GMT，韩国综合股价指数       下跌1%至2,055.01点，为1月11日以来最低。
    
    “外资基本上正在卖出权重股，给大盘指数造成很大压力，”韩亚大投证券股市分析师Lee Jae-man称。
    
    Lee补充称，韩元的波动性增高，对股市海外投资者而言已成为负面因素。

    外资今日料成净卖方，接近中午时卖超1,411亿韩元的韩股，给大盘指数造成压力。
    
    下跌股数量远超过上涨股，分别为581和227。
    
    韩元兑美元          报1,145.7韩元，与周二收盘价1,144.3韩元相比下跌0.1%。
    
    三年期公债3月期货       涨0.01点至109.55。
    
                               0208 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,145.7       1,144.3
    日圆/韩元                10.2094/03       10.1636
    韩国公债期货       *         109.55        109.54
    韩国综合股价指数           2,055.01      2,075.21  
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译/审校 王兴亚/孙国玉)
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