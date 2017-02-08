韩国金融市场：外资抛盘令韩股触及近四周低点；韩元持平

路透首尔2月8日 - 韩国股市周三盘中触及近四周低点，因韩元兑美元近期上扬，抑制了外资对韩国股票的需求。 0208 GMT，韩国综合股价指数 下跌1%至2,055.01点，为1月11日以来最低。 “外资基本上正在卖出权重股，给大盘指数造成很大压力，”韩亚大投证券股市分析师Lee Jae-man称。 Lee补充称，韩元的波动性增高，对股市海外投资者而言已成为负面因素。 外资今日料成净卖方，接近中午时卖超1,411亿韩元的韩股，给大盘指数造成压力。 下跌股数量远超过上涨股，分别为581和227。 韩元兑美元 报1,145.7韩元，与周二收盘价1,144.3韩元相比下跌0.1%。 三年期公债3月期货 涨0.01点至109.55。 0208 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,145.7 1,144.3 日圆/韩元 10.2094/03 10.1636 韩国公债期货 * 109.55 109.54 韩国综合股价指数 2,055.01 2,075.21 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译/审校 王兴亚/孙国玉)