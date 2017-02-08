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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 16:13 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月8日

    路透香港2月8日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市
公司一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                发行量    集资额     发行价      上市日      保荐人
                                      (亿股)    (亿港元)   (港元)                  
 1/26-2/8     安保工程                5         4.5-5.5    0.9-1.1     2/20        丰盛融资
 1/27-2/3     黎氏企业                1         1.15       1.15        2/10        大有融资
 1/27-2/3     善乐国际                3.6       1.26-1.44  0.35-0.4    2/10        丰盛融资
 1/27-2/8     松龄护老集团            2.592     1.63-1.79  0.63-0.69   2/15        国泰君安国际
                                                                                   
                
 2017年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额        首日股价变幅  保荐人
                                     (港元)      (亿港元)                    
 *2/8      御佳控股                  0.56        1.68          升1.8%        富比资本
 1/26      睿见教育                  1.7         8.5           跌0.6%        法国巴黎
 1/18      新世纪医疗                7.36        8.83          跌0.14%       美银美林和中
                                                                             金香港
 1/12      九台农商银行              4.56        30.1          升6.8%        国泰君安国际
 1/12      慕容控股                  1.05        2.6           升33.3%       国金证券香港
 1/12      亿仕登控股                1.25        0.5           升10.4%       申万宏源
 1/11      煜荣集团                  1.15        1.15          跌8.7%        八方金融
 1/3       顺兴集团                  1.21        1.2           升70%         创陞融资
    
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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