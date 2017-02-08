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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 11:24 BJT

《汇市简讯》美元指数反弹，技术面整体呈负面至中性

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* 美元指数在亚洲的缓慢交投中微升，此前开高0.5%

* 市场整体疲软：E-迷你标普500指数期货下跌0.15%，美国原油期货下挫1.2%，日股日经指数微跌0.05%，日本外亚股挫跌1.4%

* 动能指标筑底，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，技术面呈负面至中性

* 需收在2017年跌势的38.2%回档位100.98上方，技术信号才会转多

* 纽约盘低点100.15和伦敦盘高点100.72分别为初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2k0GdUd (完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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