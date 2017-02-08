《汇市简讯》美元指数反弹，技术面整体呈负面至中性

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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* 美元指数在亚洲的缓慢交投中微升，此前开高0.5%
* 市场整体疲软：E-迷你标普500指数期货下跌0.15%，美国原油期货下挫1.2%，日股日经指数微跌0.05%，日本外亚股挫跌1.4%
* 动能指标筑底，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，技术面呈负面至中性
* 需收在2017年跌势的38.2%回档位100.98上方，技术信号才会转多
* 纽约盘低点100.15和伦敦盘高点100.72分别为初步支撑位/阻力位
* 图表：reut.rs/2k0GdUd (完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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