全球金融：韩国和澳洲央行同意延长并扩大现有货币互换协议

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透首尔2月8日 - 韩国和澳洲央行周三表示，将延长已有的货币互换协议，同时将互换规模增加一倍左右，以期增强双边贸易并加强金融稳定。
根据最新协议，韩国央行和澳洲央行将允许双方中的任何一方以最多9万亿韩元(78.4亿美元)互换100亿澳元，从而把2014年2月签署的互换协议规模扩大一倍。
“这一协议旨在促进两国间的双边贸易，加强金融稳定，以及双方认可的其它目的，”两国央行在一份联合声明中称。
“协议将确保两国间贸易继续以本币结算，即便是在金融紧张之时，”声明还称。
韩国央行表示，新协议将在2020年2月7日到期，两国可在接近到期时再度洽商。
韩国目前与中国、马来西亚和印尼均达成了货币互换协议，旨在缓冲国际金融动荡对本国经济的冲击。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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