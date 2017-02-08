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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 13:01 BJT

全球金融：韩国和澳洲央行同意延长并扩大现有货币互换协议

路透首尔2月8日 - 韩国和澳洲央行周三表示，将延长已有的货币互换协议，同时将互换规模增加一倍左右，以期增强双边贸易并加强金融稳定。

根据最新协议，韩国央行和澳洲央行将允许双方中的任何一方以最多9万亿韩元(78.4亿美元)互换100亿澳元，从而把2014年2月签署的互换协议规模扩大一倍。

“这一协议旨在促进两国间的双边贸易，加强金融稳定，以及双方认可的其它目的，”两国央行在一份联合声明中称。

“协议将确保两国间贸易继续以本币结算，即便是在金融紧张之时，”声明还称。

韩国央行表示，新协议将在2020年2月7日到期，两国可在接近到期时再度洽商。

韩国目前与中国、马来西亚和印尼均达成了货币互换协议，旨在缓冲国际金融动荡对本国经济的冲击。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)
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