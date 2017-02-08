中国汇市：人民币早盘一度下探三周低点，外部变数大汇价料宽幅波动

* 人民币早盘小跌，盘初一度下探三周低点

* 中间价则大跌245点至三周新低

* 短期外部变数较大，以宽幅波动为主

* CNH是个观察人民币会否重启贬值的观察窗口

路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。

他们并指出，目前离岸CNH和在岸汇价倒挂水平收窄到450点左右，若后续两地汇价差继续收窄，或者CNH重新低于在岸汇价，可能是人民币重新启动贬值的一个观察窗口。

“CNH应该是个很好的信号，如果允许CNH下跌，则CNY也会下行，离岸的人民币资金流动性已经恢复正常了，但这两个月CNH还是很安静。”一外资行交易员称。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.8806元,上日收报6.8815元，夜盘终报6.8861元。今日人民币兑美元中间价报6.8849元，上日为6.8604元。人民币兑美元即期成交额为81.8亿美元，上日半日为93.22亿美元。

全球汇市方面，欧元周三在亚洲市场整理近期跌势，欧洲大选前的政治忧虑遏制了欧元兑美元稍早的涨势。

“法国总统选举的不确定性对欧元有负面影响，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称,“另一方面，特朗普的美元政策支撑了欧元。鉴于如上两个因素，我认为目前市场走向并不太明朗。”

另路透最新调查显示，未来一年美元将继续上行，但短线既可能飙涨也可能暴跌。汇市将更多地由美国总统特朗普预计推出的财政刺激计划驱动，而不是他的言辞。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.099元, 上日尾盘为7.0943元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.838元, 与在岸即期价差倒挂426点，上一交易日尾盘报6.835元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8824，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3545、6.1381和8.6069。