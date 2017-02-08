中国货币市场：隔夜资金充沛逆回购仍缺席，七天利率小涨预期不乐观

路透上海2月8日 - 随着春节后现金继续回流，中国银行间市场周三隔夜供给宽松无虞，但七天回购利率小涨。交易员表示，资金面暂时无恙尚属情理之中，但下周将面临巨额逆回购到期，今日部分机构开始融入七天期品种，价格升逾10个基点，显示对未来资金面难脱谨慎预期。 他们并指出，央行货币政策逐步退出宽松，中性转紧基调确认背景下，市场对未来流动性进一步收紧预期渐趋强烈。 “节后现金回流多，隔夜倒是特别松，后来看到有很多减点出，但是七天价格上来了，下周预期还是要紧的，有人开始拿七天提前准备了，”上海一银行交易员称，现在大家资金预期还是特别紧，从评级AA和AA+的三个月同业存单已经到4.7%的价格就能看出。 央行周三公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第四日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,250亿元人民币。 此外，全国银行间同业拆解中心三个月Shibor今日最新报4.1094%，较上日涨近10个基点，延续自去年11月以来持续上涨势头，亦表明市场对未来资金面预期忧虑不减。 “预期肯定不会乐观的，今年都不会好过了，就是要小心一点过日子了，”北京一券商交易员表示，现在看短期资金成本抬升，还没有对实体经济融资造成很大影响，而且央行也强调了不是普遍加息。只要监管层继续调降杠杆政策基调不改，流动性预期就不会太宽松。 据路透统计，本周公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，下周还有9,000亿元逆回购到期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高。 中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2350 2.2641 -2.91 七天 2.5413 2.4347 +10.66 14天 3.1761 3.4422 -26.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2950 1.8650 +43.00 七天 2.5600 2.6650 -10.50 14天 2.8850 2.9950 -11.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.2700 -2.00 七天 2.9000 2.6000 +30.00 14天 3.4600 3.6000 -14.00 Shibor 其中:隔夜 2.2765 2.2810 -0.45 七天 2.6330 2.6283 +0.47 三个月 4.1094 4.0160 +9.34 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)