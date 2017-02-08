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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 12:54 BJT

《全球汇市》欧元整理跌势，欧洲政治忧虑令市场承压

    * 法国选情备受关注，给欧元带来压力
    * 美元兑日圆脱离隔夜所及逾两个月低位
    * 投资者静候本周稍晚特朗普与安倍的会晤

    路透东京2月8日 - 欧元周三在亚洲交易时段对跌势展开整理，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。
    
    法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永则加紧挽救自己的声誉。菲永妻子被指“吃空饷”。

    法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举，大选的不确定性，导致法国公债收益率高出德债的差距升至近四年高位。
    
    民调显示，马克龙在第一轮微幅领先菲永，但落后极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。勒庞誓言要让法国退出欧元区，并举行退出欧盟的公投。
    
    欧元兑美元      日内小跌，报1.0681美元，周二曾跌至低见1.0656，为1月底以来最低，远低于上周触及的近两个月高点1.0829。
    
    欧元兑日圆         下跌0.2%，至119.86日圆，隔夜跌至119.545，为12月5日以来最低。

    欧元/美元期权的三个月期欧元风险逆转指标价差            走阔至2016年6月以来最高，偏向欧元卖权。
    
    荷兰和德国大选也将至，意大利也有可能举行选举；另外，希腊面临着纾困评估，该国与欧盟和国际货币基金组织(IMF)之间的谈判已经拖延了数月时间。这都增强了不确定性。

    然而美元涨势料受美国总统特朗普的保护主义立场制约。特朗普及其一名高级顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称这几个国家为了本国利益让本币贬值。
    
    “法国总统选举的不确定性对欧元有负面影响，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。

    “但另一方面，特朗普的美元政策支撑了欧元兑美元汇率。鉴于如上两个因素，我认为目前市场走向并不太明朗。”

    市场并未理会日本经常帐数据。日本财务省公布的数据显示，12月经常帐盈余为1.11万亿日圆(98.8亿美元)，低于路透调查中分析师预估中值的盈余1.29万亿日圆。            
    
    中国1月末外汇储备跌破3万亿美元关口，为近六年来首次            。这一消息令美元获得支撑。
    
    去年人民币兑美元累计下跌逾6%，为主要亚币中跌幅最大的币种，即便中资银行利用外汇储备，设法力挺人民币。随着美联储在今年晚些时候恢复加息，人民币可能会面临更大压力。

    美元兑日元      失守早先的温和涨幅，下滑0.2%至112.23日圆。但仍在隔夜低位111.
59日圆上方，隔夜低位是11月底以来的最低水平。投资者在等待美日领导人会晤。
    
     特朗普将于本周稍后欢迎日本首相安倍晋三访美。市场参与者在等待此次会晤中可能
出现的有关汇市，或是有关日本财政或货币政策的言论，尽管贸易和国防问题或将成为此次
会晤的焦点。
    
    “他们或将尝试就贸易关系作出解释，所以我认为不会出现意外情况，但仍很难猜测特
朗普会说些什么，”东京IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi说道。
    
    “如果特朗普想要美国对日本售出更多车辆，那么会谈中可能谈及汇率问题，”她说道
。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0678  1.0680  -0.02  +1.57  1.0513
    美元/日圆                   112.21  112.37  -0.14  -3.99  116.87
    欧元/日圆                   119.86  120.02  -0.13  -2.66  123.14
    美元/瑞郎                   0.9972  0.9970  +0.02  -2.02  1.0178
    英镑/美元                   1.2498  1.2510  -0.10  +1.31  1.2336
    美元/加元                   1.3174  1.3181  -0.05  -1.91  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8399  6.8342  +0.08  -1.90  6.9726
    澳元/美元                   0.7630  0.7624  +0.08  +5.75  0.7215
    新西兰元/美元               0.7296  0.7299  -0.04  +5.11  0.6941
    澳元/日圆                   85.630  85.720  -0.10  +1.55  84.320
    新西兰元/日圆               81.880  82.040  -0.20  +0.87  81.170
    英镑/日圆                   140.26  140.55  -0.21  -2.61  144.02
    澳元/新西兰元               1.0455  1.0445  +0.10  +0.69  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/蔡美珍/王兴亚/侯雪苹/王琛；审校 蔡美珍/于春红/杜明霞/徐文焰/王颖)
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