《全球汇市》欧元整理跌势，欧洲政治忧虑令市场承压

* 法国选情备受关注，给欧元带来压力 * 美元兑日圆脱离隔夜所及逾两个月低位 * 投资者静候本周稍晚特朗普与安倍的会晤 路透东京2月8日 - 欧元周三在亚洲交易时段对跌势展开整理，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。 法国总统大选在丑闻泥潭中越陷越深，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守派候选人菲永则加紧挽救自己的声誉。菲永妻子被指“吃空饷”。 法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举，大选的不确定性，导致法国公债收益率高出德债的差距升至近四年高位。 民调显示，马克龙在第一轮微幅领先菲永，但落后极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)。勒庞誓言要让法国退出欧元区，并举行退出欧盟的公投。 欧元兑美元 日内小跌，报1.0681美元，周二曾跌至低见1.0656，为1月底以来最低，远低于上周触及的近两个月高点1.0829。 欧元兑日圆 下跌0.2%，至119.86日圆，隔夜跌至119.545，为12月5日以来最低。 欧元/美元期权的三个月期欧元风险逆转指标价差 走阔至2016年6月以来最高，偏向欧元卖权。 荷兰和德国大选也将至，意大利也有可能举行选举；另外，希腊面临着纾困评估，该国与欧盟和国际货币基金组织(IMF)之间的谈判已经拖延了数月时间。这都增强了不确定性。 然而美元涨势料受美国总统特朗普的保护主义立场制约。特朗普及其一名高级顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称这几个国家为了本国利益让本币贬值。 “法国总统选举的不确定性对欧元有负面影响，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “但另一方面，特朗普的美元政策支撑了欧元兑美元汇率。鉴于如上两个因素，我认为目前市场走向并不太明朗。” 市场并未理会日本经常帐数据。日本财务省公布的数据显示，12月经常帐盈余为1.11万亿日圆(98.8亿美元)，低于路透调查中分析师预估中值的盈余1.29万亿日圆。 中国1月末外汇储备跌破3万亿美元关口，为近六年来首次 。这一消息令美元获得支撑。 去年人民币兑美元累计下跌逾6%，为主要亚币中跌幅最大的币种，即便中资银行利用外汇储备，设法力挺人民币。随着美联储在今年晚些时候恢复加息，人民币可能会面临更大压力。 美元兑日元 失守早先的温和涨幅，下滑0.2%至112.23日圆。但仍在隔夜低位111. 59日圆上方，隔夜低位是11月底以来的最低水平。投资者在等待美日领导人会晤。 特朗普将于本周稍后欢迎日本首相安倍晋三访美。市场参与者在等待此次会晤中可能 出现的有关汇市，或是有关日本财政或货币政策的言论，尽管贸易和国防问题或将成为此次 会晤的焦点。 “他们或将尝试就贸易关系作出解释，所以我认为不会出现意外情况，但仍很难猜测特 朗普会说些什么，”东京IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi说道。 “如果特朗普想要美国对日本售出更多车辆，那么会谈中可能谈及汇率问题，”她说道 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0678 1.0680 -0.02 +1.57 1.0513 美元/日圆 112.21 112.37 -0.14 -3.99 116.87 欧元/日圆 119.86 120.02 -0.13 -2.66 123.14 美元/瑞郎 0.9972 0.9970 +0.02 -2.02 1.0178 英镑/美元 1.2498 1.2510 -0.10 +1.31 1.2336 美元/加元 1.3174 1.3181 -0.05 -1.91 1.3430 美元/离岸人民币 6.8399 6.8342 +0.08 -1.90 6.9726 澳元/美元 0.7630 0.7624 +0.08 +5.75 0.7215 新西兰元/美元 0.7296 0.7299 -0.04 +5.11 0.6941 澳元/日圆 85.630 85.720 -0.10 +1.55 84.320 新西兰元/日圆 81.880 82.040 -0.20 +0.87 81.170 英镑/日圆 140.26 140.55 -0.21 -2.61 144.02 澳元/新西兰元 1.0455 1.0445 +0.10 +0.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/蔡美珍/王兴亚/侯雪苹/王琛；审校 蔡美珍/于春红/杜明霞/徐文焰/王颖)