路透基点：中信资本旗下私募股权投资部门第三支日本收购基金募集完成

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选