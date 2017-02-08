路透基点：中信资本旗下私募股权投资部门第三支日本收购基金募集完成

路透东京2月8日 - 汤森路透旗下基点报导，中信资本控股有限公司 旗下私募股权投资部门CITIC Capital Partners(CCP)周二宣布，已成功 完成总规模达300亿日圆的第三支日本并购基金的募集，并且募资金额超 过250亿日圆的初始目标。 中信资本控股称，该基金吸引了日本及其他国家地区的机构投资者， 其中包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等。 第三支日本并购基金预期将进行总计约10项投资，除制造业之外重点 关注消费品和服务领域。目前已经完成的三项投资为：服装品牌MARK STY LER、女鞋零售企业Akakura和一家诊断性药物制造商。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)