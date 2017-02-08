中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振

路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。

国家粮油信息中心在一篇每日例行报告中，调高2016/17年度(截至9月底)玉米消费量预估至1.976亿吨，较2015/16年度增加2,100万吨。

最新预测较1月时的预估提高50万吨。

这份报告强化了玉米市场展望偏多观点，刺激玉米期货买盘复燃，延续这波长达数月的涨势，市场期望今年需求高于预期将有助降低玉米库存。

大连商品交易所主力5月玉米期货周三稍早一度下跌，之后扳回跌幅，0405 GMT时上涨0.5%报每吨1,602元人民币。

上海中期期货资产管理部门经理Zhu Gang指出，该报告对市场有一定影响，尤其是当前市场相当矛盾之际。

其表示，任何利好消息都将引起一阵骚动；不过鉴于库存水平较高，增加的需求将不会改变市场基本面。