新兴汇市：多数亚币持稳至小涨，仍在整理上日跌势

路透新加坡2月8日 - 新兴亚币周三多持稳至小涨，但仍在整理上日跌势，对于欧洲政治风险的疑虑打压亚币上日下跌。此前数据显示中国外汇储备减少。 韩元/美元 小涨0.1%至1,143.08。上日韩元下跌0.5%，且脱离周一所及的近三个月高位1,135.6。 印度卢比 小涨0.1%至67.32，短线聚焦印度央行周三稍晚的利率决议。 上周的一项路透调查显示，46的受访者中有28人预计，印度央行将在下次政策会议上将指标回购利率下调25个基点至2010年11月以来最低水准6.00%。 有两名受访者预计该央行会降息50个基点。 台币兑美元 下跌0.1%至31.078台币，脱离周一创下的19个月高点30.83。 中国人民币兑美元 涨0.1%至6.8810，周三稍早曾触及三周低点6.8916。 人民币周二下跌，因之前数据显示，1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。 1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，环比减少123.13亿美元，降幅高于路透访问的分析师预计的105亿美元。 瑞士信贷驻新加坡资深汇市投资策略师Heng Koon How表示，中国外汇储备下降凸显出资本外流压力。 “从结构性和周期性角度而言，人民币将继续贬值，”Heng表示，并称第二季度人民币兑美元可能破7。 2017年迄今人民币仍涨了近1%，中国打击资本外流和投机行为之后出现空头回补。 周二的路透调查显示，人民币汇率料将在未来一年跌至7.18，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.33 112.40 +0.06 +4.22 117.07 坡元 1.4180 1.4180 -0.00 +2.19 1.4490 台币 31.088 31.048 -0.13 +3.83 32.279 韩元 1145.00 1144.30 -0.06 +5.48 1207.70 泰铢 35.03 35.04 +0.03 +2.20 35.80 菲律宾披索 49.83 49.78 -0.10 -0.22 49.72 印尼卢比 13330.00 13324.00 -0.05 +1.05 13470.00 印度卢比 67.32 67.41 +0.14 +0.90 67.92 马币 4.4380 4.4340 -0.09 +1.05 4.4845 人民币 6.8846 6.8861 +0.02 +0.90 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/汪红英/王颖；审校 王兴亚/杜明霞/张若琪)