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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 14:00 BJT

新兴汇市：多数亚币持稳至小涨，仍在整理上日跌势

    路透新加坡2月8日 - 新兴亚币周三多持稳至小涨，但仍在整理上日跌势，对于欧洲政治风险的疑虑打压亚币上日下跌。此前数据显示中国外汇储备减少。
    
    韩元/美元          小涨0.1%至1,143.08。上日韩元下跌0.5%，且脱离周一所及的近三个月高位1,135.6。
    
    印度卢比        小涨0.1%至67.32，短线聚焦印度央行周三稍晚的利率决议。

    上周的一项路透调查显示，46的受访者中有28人预计，印度央行将在下次政策会议上将指标回购利率下调25个基点至2010年11月以来最低水准6.00%。             有两名受访者预计该央行会降息50个基点。
    
    台币兑美元        下跌0.1%至31.078台币，脱离周一创下的19个月高点30.83。
    
    中国人民币兑美元          涨0.1%至6.8810，周三稍早曾触及三周低点6.8916。
    
    人民币周二下跌，因之前数据显示，1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。            
    
    1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，环比减少123.13亿美元，降幅高于路透访问的分析师预计的105亿美元。

    瑞士信贷驻新加坡资深汇市投资策略师Heng Koon How表示，中国外汇储备下降凸显出资本外流压力。
    
    “从结构性和周期性角度而言，人民币将继续贬值，”Heng表示，并称第二季度人民币兑美元可能破7。
    
    2017年迄今人民币仍涨了近1%，中国打击资本外流和投机行为之后出现空头回补。
    
    周二的路透调查显示，人民币汇率料将在未来一年跌至7.18，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。            

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.33    112.40   +0.06   +4.22    117.07
    坡元                   1.4180    1.4180   -0.00   +2.19    1.4490
    台币                   31.088    31.048   -0.13   +3.83    32.279
    韩元                  1145.00   1144.30   -0.06   +5.48   1207.70
    泰铢                    35.03     35.04   +0.03   +2.20     35.80
    菲律宾披索              49.83     49.78   -0.10   -0.22     49.72
    印尼卢比             13330.00  13324.00   -0.05   +1.05  13470.00
    印度卢比                67.32     67.41   +0.14   +0.90     67.92
    马币                   4.4380    4.4340   -0.09   +1.05    4.4845
    人民币                 6.8846    6.8861   +0.02   +0.90    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/汪红英/王颖；审校 王兴亚/杜明霞/张若琪)
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