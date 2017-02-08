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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 14:01 BJT

台湾股市：微收跌中止连三日涨势，短线维持族群轮动高档整理格局

    路透台北2月8日 - 台湾股市周三平盘震荡后微收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。
分析师表示，指数拉高后引发获利了结卖压，预估大盘暂在9,500点附近横向盘整，在电子、金融族群轮流上
涨带动下，短线大盘有望缓步盘坚。
    
    台湾加权股价指数       收跌0.12%至9,543.25点；盘中前高为2015年6月3日的9,645.48点；今日成交初
值          为1,060.02亿台币，上交易日修正后为957.10亿。
     
    凯基投顾分析师张明祥表示，近期资金面反应苹果        新机提前拉货的消息，苹果概念股稍有出现轮
动行情，今日大盘也受鸿海         走强引领指数盘中续创波段新高，但随后引发获利了结卖压出笼，致指
数稍从高档小幅滑落，短线仍看好台股维持高档整理格局。
  
     〞现在电子、金融族群良性轮动向上。〞他说。
    
    兆丰投顾一不愿具名分析师也表示，尽管涨多族群略见获利了结卖需，不过股价表现落后族群则仍见补涨
，凸显大盘仍续维持高档整理的动能，并未露出败象，若短线量能维持千亿台币左右水准，电子、金融轮涨将
带动指数缓步垫高，明日料大盘续在9,500点上方盘整。
    
    分析师预估，明日台股指数区间料在9,500-9,600点。
       
    本地时间13:37，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数               涨0.01%。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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