澳洲股市：收涨，得益于金融类股的拉抬

路透2月8日 - 澳洲股市周三上涨，得益于金融股的推动，并追随美股升势。在澳洲央行对经济成长发表乐观看法后，市场仍保持正面基调。

澳股S&P/ASX 200指数上涨0.52%，或29.476点，收报5,651.4点。该指数周二上涨0.1%。

美股纳斯达克指数周二再创纪录新高，大型科技类股上扬。

澳洲四大银行涨幅介于0.5-1.4%，主导大盘涨势。

工业类股上扬，承包商Cimic Group领涨，该股最多上涨9.2%升至八个月高位，此前该公司称预计在州政府基础建设支出增加带动下，“2017年表现强劲”。

全球铁矿石巨擘必和必拓跌0.85%，此前有关Escondida铜矿的合约谈判未达成协议。该铜矿工会预计周四罢工。

但铜矿商OZ Minerals上涨2.9%。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 王兴亚)