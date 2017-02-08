日股业绩：软银第三季营业利润增长71%，因旗下美国Sprint亏损收窄

路透东京2月8日 - 日本软银集团周三公布，10-12月当季营业利润增长71%，因旗下美国业务Sprint Corp亏损收窄，而且其国内电信业务表现强劲。软银持有Sprint多数股权。

软银称，第三季获利2,957亿日圆(26.3亿美元)，高于上年同期1,728亿日圆的获利规模。

这高于汤森路透Starmine SmartEstimate所调查三位分析师预估的2,463亿日圆。

Sprint为美国第四大无线运营商，因新增订阅户数量超过华尔街预期，当季亏损收窄。

这是软银完成320亿美元的对英国最具价值科技公司ARM收购案后的首个完整季度，但该集团获利仍高度依赖Sprint及国内电信业务的表现。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)