日股业绩：软银第三季营业利润增长71%，因旗下美国Sprint亏损收窄

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京2月8日 - 日本软银集团周三公布，10-12月当季营业利润增长71%，因旗下美国业务Sprint Corp亏损收窄，而且其国内电信业务表现强劲。软银持有Sprint多数股权。
软银称，第三季获利2,957亿日圆(26.3亿美元)，高于上年同期1,728亿日圆的获利规模。
这高于汤森路透Starmine SmartEstimate所调查三位分析师预估的2,463亿日圆。
Sprint为美国第四大无线运营商，因新增订阅户数量超过华尔街预期，当季亏损收窄。
这是软银完成320亿美元的对英国最具价值科技公司ARM收购案后的首个完整季度，但该集团获利仍高度依赖Sprint及国内电信业务的表现。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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