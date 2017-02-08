日本股市：日圆涨势暂歇扶助日经指数小幅收高

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京2月8日 - 日本股市日经指数周三小幅收高，从稍早的跌势中回升，因近期日圆兑美元的涨势停止，且乐观的上市公司业绩扶助支撑市场信心。
日经指数收高0.5%报19,007.60点。
“日经指数早盘下跌，因日圆最初上涨，不过午后股市上涨，因汇市企稳，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa说。
“那些上修获利预估的公司股票吸引到买盘，但围绕安倍-特朗普会晤的疑虑，限制了整体冒险活动。”
日本首相安倍晋三和美国总统特朗普定于周五开始为期两天的峰会，贸易和汇率政策料将是重点议题。
旭硝子飙升逾9%，此前该公司上调全年财测并宣布股票回购计划。玻璃制造类股上涨2.5%，是表现最佳的板块。
三菱化学控股和三井物产等蓝筹股亦录得不错涨幅，此前公布了优异业绩。
东证股价指数上涨0.5%至1,524.15点，JPX-日经400指数涨0.6%至13,673.03点。(完) (编译 王洋/王兴亚；审校 蔡美珍/张明钧)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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