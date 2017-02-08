日本股市：日圆涨势暂歇扶助日经指数小幅收高

路透东京2月8日 - 日本股市日经指数周三小幅收高，从稍早的跌势中回升，因近期日圆兑美元的涨势停止，且乐观的上市公司业绩扶助支撑市场信心。

日经指数收高0.5%报19,007.60点。

“日经指数早盘下跌，因日圆最初上涨，不过午后股市上涨，因汇市企稳，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa说。

“那些上修获利预估的公司股票吸引到买盘，但围绕安倍-特朗普会晤的疑虑，限制了整体冒险活动。”

日本首相安倍晋三和美国总统特朗普定于周五开始为期两天的峰会，贸易和汇率政策料将是重点议题。

旭硝子飙升逾9%，此前该公司上调全年财测并宣布股票回购计划。玻璃制造类股上涨2.5%，是表现最佳的板块。

三菱化学控股和三井物产等蓝筹股亦录得不错涨幅，此前公布了优异业绩。