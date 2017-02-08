《汇市简讯》欧元/美元处于盘整模式，隔夜曾下跌

* 欧元/美元可能在当前环境下走势艰难，或至少止步不前

* 支撑位在1.0642，为1.0340-1.0829的38.2%费波纳奇回档技术位，21日移动均线切入位1.0700为阻力位

* 今天有5.9亿欧元执行价在1.0600的期权到期，13.6亿欧元执行价在1.0650的期权到期。(完) (编译 李春喜 审校 王颖)