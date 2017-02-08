《汇市简讯》欧元/美元处于盘整模式，隔夜曾下跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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* 欧元/美元亚洲开盘报1.0683，隔夜受欧元区政治担忧拖累
* 欧元盘初跌至1.0668，稍后回升至1.0690
* 希腊重现危机也令人担忧
* 欧元/美元可能在当前环境下走势艰难，或至少止步不前
* 支撑位在1.0642，为1.0340-1.0829的38.2%费波纳奇回档技术位，21日移动均线切入位1.0700为阻力位
* 今天有5.9亿欧元执行价在1.0600的期权到期，13.6亿欧元执行价在1.0650的期权到期。(完) (编译 李春喜 审校 王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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