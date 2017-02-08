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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 14:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元处于盘整模式，隔夜曾下跌

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* 欧元/美元亚洲开盘报1.0683，隔夜受欧元区政治担忧拖累

* 欧元盘初跌至1.0668，稍后回升至1.0690

* 希腊重现危机也令人担忧

* 欧元/美元可能在当前环境下走势艰难，或至少止步不前

* 支撑位在1.0642，为1.0340-1.0829的38.2%费波纳奇回档技术位，21日移动均线切入位1.0700为阻力位

* 今天有5.9亿欧元执行价在1.0600的期权到期，13.6亿欧元执行价在1.0650的期权到期。(完) (编译 李春喜 审校 王颖)
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