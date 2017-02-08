全球金市：金价接近三个月高点，政治及经济不确定性引发避险需求

路透2月8日 - 金价周三守在上日所及的近三个月高点附近，美国和欧洲的政治和经济不确定性引发避险需求。

0616GMT，现货金大致持平于每盎司1,233.06美元，周二则是一度触及11月11日以来最高1,235.78美元。

美国期金近持平于每盎司1,236.30美元。

“美联储在最近几次会议上没有升息，围绕美国总统特朗普政策的不确定性，以及美元走软，这些是推动金价走势的最大动能因素。”山东黄金集团首席分析师蒋舒表示。

“受美国和欧洲不确定因素的推动，金价将继续上涨，直至2月中。但是，只要1月CPI数据出炉后，就可推断出3月升息的可能性。”蒋舒补充道。

“鉴于本周缺乏重要数据公布，市场注意力可能都集中在政治面。”汇丰分析师在报告中指出，“至少有部分黄金买盘是源于美国政策的不确定性，但也是因为法国极右翼和疑欧派总统候选人玛琳娜.勒庞的选情可能升高，投资者对此作出回应。”

投资者担心极右翼赢得法国总统大选，并进而让法国退出欧盟。

其它贵金属方面，现货银大体持平在每盎司17.68美元，上日曾创下11月11日以来的最高位17.79美元。

现货铂金小升0.7%至每盎司1,008.40美元，上日触及11月9日以来最高位1,015.20美元。