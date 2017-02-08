日本债市：超长期公债价格小跌，投资者为30年期公债标售做准备

路透东京2月8日 - 超长期日本公债价格周三小跌，其中30年期和40年期公债收益率触及一年高位，因投资者为明日的30年期公债标售做准备。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.095%，10年期日本公债期货 收高0.06点报149.72。 在日本央行买入4,500亿日圆(40.1亿美元)剩余期限介于5-10年的公债后，指标10年期公债收益率小幅脱离盘中高位0.100%。日本央行周一曾购买同等规模的此类公债。上周五该央行还提出购买两笔10年期日债。 根据日本央行9月公布的控制收益率曲线的货币政策框架，该央行致力于引导10年期日本公债收益率处在零附近。 日本央行周三公布的1月30-31日会议意见摘要显示，一位央行委员说，在不确定性很高的时期，交易员可能开始怀疑央行控制收益率曲线的能力，央行的市场操作部门需要更大的灵活性。 日本央行到目前为止并未采取任何措施来遏制超长期公债收益率的涨势。由于其他国家公债收益率在最近几个月上涨，而且在周三继续逐步上行，日债收益率面临上行压力。 30年期公债收益率 涨1个基点至0.910%，40年期公债收益率 涨1个基点至1.065%，分别创下2016年2月以来最高水准。 日本财务省周四将发售8,000亿日圆30年期日债。 20年期公债收益率 持平于0.715%，距离上周高点0.730%不远，后者也是2016年2月以来最高水准。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.210% +1.0 -0.220% 五年期公债 -0.085% +0.5 -0.090% 10年期公债 0.095% +0.0 0.095% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.910% +1.0 0.900% 10年期公债期货 149.72 +0.06 149.66 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 于春红)