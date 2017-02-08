《汇市简讯》欧洲盘初：交投迟滞，因市场担忧加剧

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透2月8日 - 0643GMT * 美元/日圆下跌0.11%，澳元/美元上涨0.1%，新西兰元/美元下跌0. 14%，欧元/日圆下跌0.17% * 美元/人民币下跌0.03%，美元/离岸人民币上涨0.14%，美元/韩元 上涨0.25%，美元/印度卢比下跌0.16% * 日经指数上涨0.51%，中国沪综指上涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除 日本外)股指上涨0.13%，美国原油下跌0.79%，10年期美债收益率2.3913% * 日本数据：2016年经常帐盈余为历史第二高--财务省 * 英国政治：若议会否决磋商达成的脱欧协议，政府不会重新谈判-- 官员 (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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