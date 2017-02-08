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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：交投迟滞，因市场担忧加剧

    路透2月8日 - 0643GMT
    
    * 美元/日圆下跌0.11%，澳元/美元上涨0.1%，新西兰元/美元下跌0.
14%，欧元/日圆下跌0.17%
    
    * 美元/人民币下跌0.03%，美元/离岸人民币上涨0.14%，美元/韩元
上涨0.25%，美元/印度卢比下跌0.16%
    
    * 日经指数上涨0.51%，中国沪综指上涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除
日本外)股指上涨0.13%，美国原油下跌0.79%，10年期美债收益率2.3913%
    
    * 日本数据：2016年经常帐盈余为历史第二高--财务省             
    
    * 英国政治：若议会否决磋商达成的脱欧协议，政府不会重新谈判--
官员              (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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