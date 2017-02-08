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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 15:26 BJT

台湾债市：10年债发行前交易殖利率收在日低，留意追价力道及空单量能

    * 10年新债发行前交易殖利率收在日低
    * 后续留意买盘追价力道及空单量能
    * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.15%

    路透台北2月8日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率收在日低
；交易员表示，今日台债持续反应美债利多，短线区间偏多操作气氛较浓，料该券殖利率仍
有走跌机会，但须留意后续追价力道及空单量能。
    
    他们也指出，基于五年及10年期公债间利差考量，若五年指标券106/2殖利率未能跌破0
.80%关卡，106/4殖利率向下空间相对比较有限，不过美债偏多气氛仍有望给予台债续多的
支撑。
   
    〞第一季多方气氛蛮安全的，加上最近纷纷扰扰事情不少。〞一位大型银行交易员说。
 
    
    他也称，短线多方气势较强，而空方略得却步，106/4上日展开发行前交易空单量仅26
亿台币、算偏少，若今日空单量进一步跃增至逾50亿元的话，不排除该券殖利率受轧空气氛
影响而再走跌。
    
    另位大型银行交易员则称，随着10年券105/11殖利率趋跌逼近1.15%的重要价位，将会
引发调节性卖需，恐会拖累10年新债106/4追价意愿，且盘中106/4交投量能并不连续，显示
场上玩家相对有限，推估该券下档空间有限，暂先观察1.10%的关口能否有效突破。
    
    主计总处稍早公布1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.25%，高于市场预期的2.07%
，创去年2月以来最高升幅，当时为2.41%。交易员认为，国内通膨仍显温和，
目前预估央行上半年按兵不动，对台债影响有限，市场较为关注美债后市。
    
    交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.10-1.15%；五年券106/2期公债
在0.80-0.83%。 
    
    美国公债收益率周二挫至近三周低点，跌穿重要技术水准，因固定收益市场投资人担心
，美国总统特朗普的促成长政策，可能被他对其他问题的关注拖后腿。美国10年期公债US1
0YT=RR收益率盘中跌至2.37%，为1月18日来最低；终场则收在2.389%。
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                      -1.20     0.8120%   0.8120-0.8290%     41.50
  10   106/4                      -3.80     1.1245%   1.1245-1.1700%    201.50
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                       1.1703%
   5     106/2                       0.8120%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
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 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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