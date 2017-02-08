台湾债市：10年债发行前交易殖利率收在日低，留意追价力道及空单量能

* 10年新债发行前交易殖利率收在日低 * 后续留意买盘追价力道及空单量能 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.15% 路透台北2月8日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率收在日低 ；交易员表示，今日台债持续反应美债利多，短线区间偏多操作气氛较浓，料该券殖利率仍 有走跌机会，但须留意后续追价力道及空单量能。 他们也指出，基于五年及10年期公债间利差考量，若五年指标券106/2殖利率未能跌破0 .80%关卡，106/4殖利率向下空间相对比较有限，不过美债偏多气氛仍有望给予台债续多的 支撑。 〞第一季多方气氛蛮安全的，加上最近纷纷扰扰事情不少。〞一位大型银行交易员说。 他也称，短线多方气势较强，而空方略得却步，106/4上日展开发行前交易空单量仅26 亿台币、算偏少，若今日空单量进一步跃增至逾50亿元的话，不排除该券殖利率受轧空气氛 影响而再走跌。 另位大型银行交易员则称，随着10年券105/11殖利率趋跌逼近1.15%的重要价位，将会 引发调节性卖需，恐会拖累10年新债106/4追价意愿，且盘中106/4交投量能并不连续，显示 场上玩家相对有限，推估该券下档空间有限，暂先观察1.10%的关口能否有效突破。 主计总处稍早公布1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.25%，高于市场预期的2.07% ，创去年2月以来最高升幅，当时为2.41%。交易员认为，国内通膨仍显温和， 目前预估央行上半年按兵不动，对台债影响有限，市场较为关注美债后市。 交易员预估，明日10年新券106/4公债殖利率区间先看1.10-1.15%；五年券106/2期公债 在0.80-0.83%。 美国公债收益率周二挫至近三周低点，跌穿重要技术水准，因固定收益市场投资人担心 ，美国总统特朗普的促成长政策，可能被他对其他问题的关注拖后腿。美国10年期公债US1 0YT=RR收益率盘中跌至2.37%，为1月18日来最低；终场则收在2.389%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -1.20 0.8120% 0.8120-0.8290% 41.50 10 106/4 -3.80 1.1245% 1.1245-1.1700% 201.50 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1703% 5 106/2 0.8120% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)