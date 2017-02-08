法国经济：央行预估第一季GDP成长0.3%

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透巴黎2月8日 - 法国央行周三表示，预计法国第一季国内生产总值(GDP)成长0.3%，这是央行首次给出第一季经济成长估值，这低于2016年第四季成长率0.4%。
法国央行还称，1月制造业景气指数自12月的102降至101，但企业领袖预计生产活动将在2月回升。
1月服务业景气指数升到101，为2011年6月以来最高，12月指数上修到100。
央行称，建筑业活动保持不变，该分项指标稳定在100。（完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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