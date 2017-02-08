法国经济：央行预估第一季GDP成长0.3%

路透巴黎2月8日 - 法国央行周三表示，预计法国第一季国内生产总值(GDP)成长0.3%，这是央行首次给出第一季经济成长估值，这低于2016年第四季成长率0.4%。

法国央行还称，1月制造业景气指数自12月的102降至101，但企业领袖预计生产活动将在2月回升。