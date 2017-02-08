美国个股：自由港将降低印尼采矿活动--PT Smelting主管

路透雅加达2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，自由港已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。

自由港位于印尼巴布亚省的Grasberg矿脉为全球第二大铜矿，当地近期生产不顺已经推动铜价跳涨。

Grasberg矿脉目前已经挖到更高质量的铜精矿，该矿脉今年目标为产出占自由港整体铜产出的约三分之一，而2016年的比重则不到25%。

“自由港今早发出通知，声明他们将逐渐降低采矿活动，”Smelting 主管Prihadi Santoso向记者表示。

他称，“我们正试图满足对客户的承诺，”他不愿评论该矿脉发生罢工的原因、以及参与人数等问题。

三菱材料持有PT Smelting的60.5%股权，自由港印尼则持有25%。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)