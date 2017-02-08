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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月8日

路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时
，1港元=0.88697人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为21
.24%，低于上交易日收盘的22.50%。
    
  公司名       A股代码          H股代码       A股价格(元)   H股价格(港      A/H股比价
                                                                元)      
 工商银行                                             4.56         4.82            1.07
 建设银行                                             5.65         5.85            1.09
 中国银行                                             3.55         3.63            1.10
 农业银行                                             3.18         3.27            1.10
 招商银行                                            18.60        19.48            1.08
 中信银行                                             6.82         5.09            1.51
 交通银行                                             5.96         5.81            1.16
 民生银行                                             9.12         8.60            1.20
 中国人寿                                            26.44        23.50            1.27
 中国平安                                            36.02        41.10            0.99
 中国太保                                            28.12        28.90            1.10
 中信证券                                            16.52        16.26            1.15
 新华人寿                                            45.96        40.00            1.30
 海通证券                                            16.05        14.10            1.28
 华能国际                                             7.29         4.97            1.65
 大唐发电                                             3.89         2.03            2.16
 华电国际                                             5.05         3.27            1.74
 中煤能源                                             5.97         3.96            1.70
 中国神华                                            16.85        15.94            1.19
 中国石油                                             8.41         6.04            1.57
 兖州煤业                                            10.93         5.80            2.12
 中国石化                                             5.85         6.10            1.08
 上海石化                                             6.60         4.76            1.56
 中海油服                                            12.85         7.95            1.82
 仪征化纤                                             3.83         1.52            2.84
 中国铝业                                             4.97         4.12            1.36
 江西铜业                                            20.11        13.36            1.70
 洛阳钼业                                             4.11         2.40            1.93
 紫金矿业                                             3.55         2.89            1.38
 马钢股份                                             3.14         2.75            1.29
 鞍钢股份                                             5.90         5.78            1.15
 重庆钢铁                                             2.52         2.13            1.33
 海螺水泥                                            19.89        25.80            0.87
 洛阳玻璃                                            25.61         5.62            5.14
 京城机电                                             9.35         3.33            3.17
 中联重科                                             4.64         4.06            1.29
 金隅股份                                             4.40         3.16            1.57
 中国国航                                             7.44         5.56            1.51
 东方航空                                             7.00         4.16            1.90
 南方航空                                             7.24         4.47            1.83
 中国远洋                                             5.85         2.97            2.22
 中海集运                                             4.09         1.65            2.79
 中集集团                                            16.09        11.24            1.61
 中海发展                                             7.17         4.32            1.87
 宁沪高速                                             8.72         9.70            1.01
 深高速                                               8.81         7.05            1.41
 成渝高速                                             5.04         3.00            1.89
 皖通高速                                            14.29         6.02            2.68
 广深铁路                                             5.32         4.82            1.24
 中国南车                                             9.95         7.35            1.53
 中国交建                                            16.37         9.58            1.93
 中国铁建                                            12.20        10.72            1.28
 中国中铁                                             8.90         6.79            1.48
 长城汽车                                            12.35         8.63            1.61
 比亚迪                                              50.50        46.20            1.23
 广汽集团                                            23.98        12.22            2.21
 青岛啤酒                                            33.23        34.10            1.10
 白云山                                              24.55        19.42            1.43
 新华制药                                            12.65         5.67            2.52
 海信科龙                                            11.39         8.05            1.60
 南京熊猫                                            15.97         7.68            2.34
 晨鸣纸业                                            12.25         9.28            1.49
 上海医药                                            21.50        20.75            1.17
 中兴通讯                                            14.99        12.20            1.39
 东方电气                                            10.79         7.55            1.61
 潍柴动力                                            11.64        14.36            0.91
 东北电气                                             8.51         2.62            3.66
 广船国际                                            33.16        15.14            2.47
 昆明机床                                             8.22         2.78            3.33
 一拖股份                                            13.38         4.86            3.10
 北辰实业                                             4.26         2.61            1.84
 创业环保                                             8.30         4.27            2.19
 中国中冶                                             5.09         2.83            2.03
 金风科技                                            16.45        12.90            1.44
 丽珠                                                57.94        47.60            1.37
 万科                                                20.69        20.20            1.15
 郑煤机                                               7.87         4.45            1.99
 大连港                                               2.82         1.38            2.30
 山东墨龙                                             8.42         2.35            4.04
 浙江世宝                                            37.05         9.01            4.64
 复星医药                                            25.51        27.20            1.06
 光大银行                                             4.05         3.72            1.23
 东江环保                                            17.99        13.42            1.51
 上海电气                                             8.42         3.64            2.61
 广发证券                                            17.44        16.90            1.16
 华泰证券                                            18.27        15.58            1.32
 东方证券                                            15.15         7.74            2.21
 光大证券                                            15.97        12.72            1.42
 招商证券                                            16.81        12.14            1.56
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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