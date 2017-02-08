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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 16:07 BJT

《中国新债预测》国开行3/7/20年债预测均值3.81%、4.18%、4.34%

    * 招标品种：国开行3/7/20年增发债
    * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元
    * 招标时间：2月9日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：3.75%-3.85%；4.17%-4.20%；4.32%-4.38%
    * 预测均值：3.81%、4.18%、4.34%

    路透北京2月8日 - 中国国家开发银行         周四下午将招标增发三、七、20年期固
息债。路透调查显示，虽目前资金面偏松，但公开市场持续净回笼导致市场流动性预期谨慎
；不过在近期收益率上行后不排除有部分机构入场配置，故预计明日招标结果将基本持平二
级水准，三期债预测均值分别为3.81%、4.18%和4.34%。
    
    上海一银行交易员说，“现在（资金）也就是短钱松，长钱不便宜，三个月SHIBOR都上
4.1%了，大家对长期的预期不好，也不敢贸然大举的入场。”
    
    华东一银行交易员亦表示，明天国开招标估计需求一般，因为目前这几个期限都需求不
是特别好，资金挺松但资金预期差，而且央行中性偏紧的操作逻辑，说明后面资金还是会紧
起来。
    
    不过华南一银行交易员则提到，近期收益率上行幅度较大，短期内有部分配置价值浮现
，“上了这么快一般都会有点机构买入配置。”

    央行周三公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持
银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第四
日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,250亿元人民币。            
    
    中国财政部上午招标新发的10年国债中标利率为3.40%，明显低于3.46%的市场预测均值
，投标倍数4.08倍；同时招标的一年期固息国债中标利率为2.78%， 与预测值2.78%一致，
投标倍数1.80倍。            
    
    此外，全国银行间同业拆解中心三个月Shibor            今日最新报4.1094%，较上
日涨近10个基点，延续自去年11月以来持续上涨势头。
        
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三、七、20年最
新收益率为3.8531%、4.2005%和4.3521%。
    
    上述三期债分别为该行2016年第15期               、2017年第一期               
和第二期               增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。

    具体发行条款如下：

                  2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 
    期限/计息方式   3/7/20年固息
    招标时间        3/7/20年：2月9日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          2/13
    起息日          3年：2016年10月20日；
                    7/20年：1月9日
    分销期          2/10-2/13
    上市日          2/15
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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