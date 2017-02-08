《中国新债预测》国开行3/7/20年债预测均值3.81%、4.18%、4.34%

* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月9日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.75%-3.85%；4.17%-4.20%；4.32%-4.38% * 预测均值：3.81%、4.18%、4.34% 路透北京2月8日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期固 息债。路透调查显示，虽目前资金面偏松，但公开市场持续净回笼导致市场流动性预期谨慎 ；不过在近期收益率上行后不排除有部分机构入场配置，故预计明日招标结果将基本持平二 级水准，三期债预测均值分别为3.81%、4.18%和4.34%。 上海一银行交易员说，“现在（资金）也就是短钱松，长钱不便宜，三个月SHIBOR都上 4.1%了，大家对长期的预期不好，也不敢贸然大举的入场。” 华东一银行交易员亦表示，明天国开招标估计需求一般，因为目前这几个期限都需求不 是特别好，资金挺松但资金预期差，而且央行中性偏紧的操作逻辑，说明后面资金还是会紧 起来。 不过华南一银行交易员则提到，近期收益率上行幅度较大，短期内有部分配置价值浮现 ，“上了这么快一般都会有点机构买入配置。” 央行周三公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持 银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第四 日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,250亿元人民币。 中国财政部上午招标新发的10年国债中标利率为3.40%，明显低于3.46%的市场预测均值 ，投标倍数4.08倍；同时招标的一年期固息国债中标利率为2.78%， 与预测值2.78%一致， 投标倍数1.80倍。 此外，全国银行间同业拆解中心三个月Shibor 今日最新报4.1094%，较上 日涨近10个基点，延续自去年11月以来持续上涨势头。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、七、20年最 新收益率为3.8531%、4.2005%和4.3521%。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日； 7/20年：1月9日 分销期 2/10-2/13 上市日 2/15 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)