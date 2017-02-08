国际油市：油价下滑，受美国库存大增及中国需求迟滞拖累

路透新加坡2月8日 - 国际油价周三下跌，延续上日跌势，美国油品库存大增，及中国需求下降，暗示尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产，但全球油市仍供应过剩。

0758 GMT，布兰特原油报每桶54.70美元，较上日结算价下跌0.35美元或0.64%。

美国原油报每桶51.68美元，下跌0.49美元或0.94%。

两种指标原油期货周二均下跌逾1%。

油价下挫是因为，美国石油协会(API)周二公布美国原油和成品油库存意外大增。

“API公布了一个庞大的库存数据...创史上次高。市场反应是可以预期的，因为市场人士已对上日价格活动感到不安，然后又转为大举撤离，终至跌落深渊，”新加坡期货经纪商OANDA的Jeffrey Halley表示。

API公布，在截至2月3日当周，美国原油库存增加1,420万桶，至5.036亿桶，分析师预估为增加250万桶。

上周汽油库存增加290万桶，路透调查分析师预估为增加110万桶。

高盛表示，数据显示“美国1月汽油需求较上年同期锐减46万桶/日，这样的降幅只有经济衰退期间才看得到。”

但高盛指出，数据极大地高估了汽油需求同比降幅，“全球需求强劲增长的前景(依然)未变”。

除了库存升高之外，美国石油生产也增加。

美国能源资料协会(EIA)预期美国2017年原油产出将增加10万桶/日至898万桶/日，2018年则将跳增55万桶/日。

在美国以外，还有其他暗示市场疲弱的迹象。