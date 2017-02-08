全球债市：日本投资者12月大举抛售美法债券，但全年购买量仍创纪录

路透东京2月8日 - 周三公布的政府数据显示，日本投资者12月份抛售美国和法国债券，因为在美国大选后的全球债市抛售环境下，市场参与者纷纷解除对这两国债券的大规模头寸。

根据日本财务省的数据，日本投资者在12月份抛售2.262万亿日圆(201亿美元)的美国债券，创下2013年5月以来最大净抛售规模。当时因为时任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示可能逐步缩减购债规模，美债大跌。

自从特朗普11月份意外胜选美国总统后，美债价格大跌，迫使日本投资者180度大转弯，一改此前大规模买入美国公债到公司债等美元债务产品的情形。

尽管12月份大举抛售美债，而且11月份也进行了规模稍小的抛售，日本投资者2016全年的美债购买量仍触及15.4万亿日圆(1,370亿美元)的纪录高位。

另外，日本投资者还在12月份售出2,320亿日圆(19.4亿欧元)的法国债券，创下2015年6月以来最大净抛售量。

去年年初，日本投资者将法国债券作为德债的替代品大举买入，因为欧洲央行的刺激计划导致德债收益率(殖利率)跌至负值区域。