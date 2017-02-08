亚洲橡胶：TOCOM期胶连二日上涨，受逢低买盘及上海期胶涨势带动

路透东京2月8日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三连续第二日收高，交易员称在近期下跌后，投资者逢低吸纳，同时上海期胶上涨及日圆走软都带来了支撑。

Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa称，“上海期胶上涨促进了对东京橡胶的买盘。”

“在上周获利了结后，投资者对于TOCOM期胶处于300日圆上方感到满意。”他补充称。

7月TOCOM期胶收涨5.5日圆，或1.8%，每公斤报309.0日圆(2.75美元)。

上海期交所交投最活跃的5月期胶涨445元人民币，每吨收报20,725元人民币(3,010.7美元)。

交易员称，中国投资人押注中国经济复苏刺激汽车产业、以及特朗普的刺激政策将拉动美国经济，这些因素将推动橡胶需求激增。

泰国商务部周二称，政府批准价值10亿美元资金的措施，以帮助南部遭遇洪灾的农民。官方机构称，预计洪灾将令泰国今年的橡胶产量下降7.6%。

“我预计橡胶市场将维持乐观基调，恶劣天候造成泰国供应紧张的担忧仍在，”Tazawa说道。