亚洲橡胶：TOCOM期胶连二日上涨，受逢低买盘及上海期胶涨势带动

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透东京2月8日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三连续第二日收高，交易员称在近期下跌后，投资者逢低吸纳，同时上海期胶上涨及日圆走软都带来了支撑。
Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa称，“上海期胶上涨促进了对东京橡胶的买盘。”
“在上周获利了结后，投资者对于TOCOM期胶处于300日圆上方感到满意。”他补充称。
7月TOCOM期胶收涨5.5日圆，或1.8%，每公斤报309.0日圆(2.75美元)。
上海期交所交投最活跃的5月期胶涨445元人民币，每吨收报20,725元人民币(3,010.7美元)。
交易员称，中国投资人押注中国经济复苏刺激汽车产业、以及特朗普的刺激政策将拉动美国经济，这些因素将推动橡胶需求激增。
泰国商务部周二称，政府批准价值10亿美元资金的措施，以帮助南部遭遇洪灾的农民。官方机构称，预计洪灾将令泰国今年的橡胶产量下降7.6%。
“我预计橡胶市场将维持乐观基调，恶劣天候造成泰国供应紧张的担忧仍在，”Tazawa说道。
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶最新报每公斤222.9美分，上涨1.4美分。(完) (编译 于春红/王琛；审校 高琦/蔡美珍)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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