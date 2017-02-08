欧元债市：法国和意大利10年期公债较可比德债利差触及数年新高

路透伦敦2月8日 - 意大利和法国10年期公债较可比德债的收益率之差在周三触及数年新高，因投资者持续担心欧洲政治风险。

法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。

10年期意大利公债较可比德债收益率差升至201.8个基点，高于2014年2月以来的任何收盘价。