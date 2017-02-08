欧元债市：法国和意大利10年期公债较可比德债利差触及数年新高

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透伦敦2月8日 - 意大利和法国10年期公债较可比德债的收益率之差在周三触及数年新高，因投资者持续担心欧洲政治风险。
法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。
10年期意大利公债较可比德债收益率差升至201.8个基点，高于2014年2月以来的任何收盘价。
“持续上升的政治风险，主导着(法国)公债较可比德债收益率差的阔幅，”花旗分析师在报告中称。“距离法国总统大选第一轮选举仍有两个月时间，持续的政治风险可能继续令市场承压。”(完) (编译/审校 于春红/王琛/高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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