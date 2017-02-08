台湾新债：三井住友银行计画在台发行30年固定利率债券，以4.3%定价--消息

路透台北2月8日 - 两位消息人士周三指出，日本三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)计画在台湾发行30年期固定利率债券，以4.3%利率定价。

消息人士称，三井住友银行美元债设有10年内不赎回、之后每五年可赎回(NC10*5)条件。该券属总损失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)类型，募资约4.7亿美元。

三井住友银行此前曾在2015年来台发行国际债券，当时以4.30%利率发行30年期零息债券，募资6.55亿美元。