台湾新债：三井住友银行计画在台发行30年固定利率债券，以4.3%定价--消息

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北2月8日 - 两位消息人士周三指出，日本三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)计画在台湾发行30年期固定利率债券，以4.3%利率定价。
消息人士称，三井住友银行美元债设有10年内不赎回、之后每五年可赎回(NC10*5)条件。该券属总损失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)类型，募资约4.7亿美元。
三井住友银行此前曾在2015年来台发行国际债券，当时以4.30%利率发行30年期零息债券，募资6.55亿美元。
路透暂时无法联络到三井住友银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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