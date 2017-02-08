金属期市：伦敦期铜上涨2%，因两大矿商都表示将削减产出

路透墨尔本2月8日 - 伦敦期铜周三升向两个月高点，受供应忧虑支撑，因全球两大矿商都称，受罢工和开采许可延迟的影响，计划削减产出。

必和必拓称将暂停Escondida矿山生产，这是全球最大铜矿，据称周四开始将举行罢工。美国自由港麦克默伦铜金矿公司也警告称，将削减在印尼铜矿的产出，因工人罢工和其它因素。

0755 GMT，伦敦期铜上涨2%，报每吨5,909美元，抹去上日0.9%的跌幅。铜价目前升向2月1日触及的两个月高点6,007美元。

上海期货交易所主力期铜合约涨1.8%，至每吨47,660元人民币。纽约商品期货交易所(COMEX)期铜亦上涨。

“我们认为铜市今年还将继续收紧，供应中断是其中一方面考虑，”瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan称，“我们预期今年铜价平均为每磅3美元(每吨6,614美元)。”

必和必拓周二表示，计划暂停位于智利的Escondida铜矿的生产，此前工会工人定于周四开始举行罢工。

Escondida铜矿是全球最大的铜矿。该铜矿的主要工会告诉路透，智利政府出面协调的合同谈判未能达成协议，工人即将举行罢工。

其他金属方面，LME期锌和期镍追随黑色系金属涨势。大连铁矿石期货涨逾4%，受需求走强前景提振。