版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 16:46 BJT

台湾汇市：台币随韩元连两日收贬，外资卖超台股且续汇出

    * 韩元贬且台股弱，外资汇出
    * 汇市后续视特朗普推出新政的影响和变化
    * 明日交易区间看31.100-31.200

    路透台北2月8日 - 台币兑美元周三收贬。亚币变化不大，但韩元走贬且台股走弱，外资
在股市扩大卖超并汇出，使台币兑美元连两日收贬。短期内还需密切关注美国政经情势的变化。
    
    汇银人士指出，台币自1月初至日前，累积涨幅最大也已到达1.3角，外资波段汇入的力道显露疲态，不排
除藉着外商银买汇的动力，将台币推向31.2。至于美国总统特朗普近期陆续推出的新政仍是市场关注焦点。
    
    〞亚币和G7(七大国货币)还是要看川普(特朗普)，大家都不敢开太大部位。〞一位大型外商银交易员表示
。
    
    他们认为，台币日前升至30.800的价位看来是满足点，而且回贬后幅度也颇快。目前31.100-31.200的区
间料将吸引部分出口商抛汇，预期台币可能会在此间水位落入盘整。

    台湾股市周三平盘震荡后微幅收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。外资及陆
资转为卖超60.93亿台币，中止先前连两个交易日买超共计53.15亿台币。

    韩元兑美元周三收报1,147.2，上日收在1,144.3。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微
缩小；目前一个月美元/台币远汇报31.028/31.058，上日收在31.010。 
    
    他们预估，明日的台币主要交易区间先看31.100-31.200。
    
    新兴亚币周三多持稳至小涨，但仍在整理上日跌势，对于欧洲政治风险的疑虑打压亚币上日下跌。此前数
据显示中国外汇储备减少。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
           
 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      31.128    31.048  31.030-31.135  31.060     7.90       8.81
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      31.126    31.048  31.060-31.135  31.060     3.94       5.61
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.055/-0.035              -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.230/-0.190              -0.260/-0.220
  (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐