台湾汇市：台币随韩元连两日收贬，外资卖超台股且续汇出

* 韩元贬且台股弱，外资汇出 * 汇市后续视特朗普推出新政的影响和变化 * 明日交易区间看31.100-31.200 路透台北2月8日 - 台币兑美元周三收贬。亚币变化不大，但韩元走贬且台股走弱，外资 在股市扩大卖超并汇出，使台币兑美元连两日收贬。短期内还需密切关注美国政经情势的变化。 汇银人士指出，台币自1月初至日前，累积涨幅最大也已到达1.3角，外资波段汇入的力道显露疲态，不排 除藉着外商银买汇的动力，将台币推向31.2。至于美国总统特朗普近期陆续推出的新政仍是市场关注焦点。 〞亚币和G7(七大国货币)还是要看川普(特朗普)，大家都不敢开太大部位。〞一位大型外商银交易员表示 。 他们认为，台币日前升至30.800的价位看来是满足点，而且回贬后幅度也颇快。目前31.100-31.200的区 间料将吸引部分出口商抛汇，预期台币可能会在此间水位落入盘整。 台湾股市周三平盘震荡后微幅收跌，中止连续三日涨势，盘中一度续探逾20个月新高。外资及陆 资转为卖超60.93亿台币，中止先前连两个交易日买超共计53.15亿台币。 韩元兑美元周三收报1,147.2，上日收在1,144.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微 缩小；目前一个月美元/台币远汇报31.028/31.058，上日收在31.010。 他们预估，明日的台币主要交易区间先看31.100-31.200。 新兴亚币周三多持稳至小涨，但仍在整理上日跌势，对于欧洲政治风险的疑虑打压亚币上日下跌。此前数 据显示中国外汇储备减少。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.128 31.048 31.030-31.135 31.060 7.90 8.81 司 元太外汇经纪公 31.126 31.048 31.060-31.135 31.060 3.94 5.61 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.230/-0.190 -0.260/-0.220 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)