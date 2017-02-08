中国政策：加大贫困地区特色小（城）镇建设金融支持力度，提供多元化支持--发改委

路透北京2月8日 - 中国国家发改委和国家开发银行周三发布关于开发性金融支持特色小（城）镇建设促进脱贫攻坚的意见，提出要加大金融支持力度，开发银行加大对特许经营、政府购买服务等模式的信贷支持力度，特别是通过探索多种类型的PPP模式，引入大型企业参与投资，引导社会资本广泛参与。

刊登在发改委官网的意见并称，要发挥开发银行“投资、贷款、债券、租赁、证券、基金”综合服务功能和作用，在设立基金、发行债券、资产证券化等方面提供财务顾问服务；发挥资本市场在脱贫攻坚中的积极作用，盘活贫困地区特色资产资源，为特色小（城）镇建设提供多元化金融支持。

意见表示，加强对特色小（城）镇发展的指导，推动地方政府结合经济社会发展规划，编制特色小（城）镇发展专项规划，明确发展目标、建设任务和工作进度。开发银行各分行积极参与特色小（城）镇规划编制工作，统筹考虑财税、金融、市场资金等方面因素，做好系统性融资规划和融资顾问工作，明确支持重点、融资方案和融资渠道，推动规划落地实施。

同时，要支持贫困地区特色小（城）镇发展特色产业，根据地方资源禀赋和产业优势，探索符合当地实际的农村产业融合发展道路；开发银行各分行要运用“四台一会”（管理平台、借款平台、担保平台、公示平台和信用协会）贷款模式，推动建立风险分担和补偿机制，以批发的方式融资支持龙头企业、中小微企业、农民合作组织以及返乡农民工等各类创业者发展特色优势产业。

在特色小（城）镇产业发展中积极推动开展土地、资金等多种形式的股份合作，在有条件的地区，探索将“三资”（农村集体资金、资产和资源）、承包土地经营权、农民住房财产权和集体收益分配权资本化，建立和完善利益联结机制，保障贫困人口在产业发展中获得合理、稳定的收益，并实现城乡劳动力、土地、资本和创新要素高效配置。

同时积极开展试点示范，对试点单位优先编制融资规划，优先安排贷款规模，优先给予政策、资金等方面的支持。

意见表示，建设特色小（城）镇是推进供给侧结构性改革的重要平台，是深入推进新型城镇化、辐射带动新农村建设的重要抓手，要充分发挥开发性金融作用，推动金融扶贫与产业扶贫紧密衔接，夯实城镇产业基础，完善城镇服务功能，推动城乡一体化发展。（完）

欲浏览政策全文，请点选发改委官网(here) (发稿 陈君；审校 沈燕/曾祥进)