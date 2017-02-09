台湾经济指标预测--2月9日至3月7日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率 第四季 -- +2.58% (统计值) (第四季概估值) * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1600 外销订单 1月 -- +6.3% 年变动率 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 *3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700 重贴现率 第一季 -- 1.375% *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。