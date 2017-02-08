全球贵金属：2月7日SPDR黄金持仓增1.01%，iShares白银持仓仍持平

路透2月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓较周一增加1.01 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓依旧不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,587,212.5 2月7日 26,320,502.9 2月6日 266,709.6 1.01% iShares 334,713,128.2 2月7日 334,713,128.2 2月6日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)