全球贵金属：2月7日SPDR黄金持仓增1.01%，iShares白银持仓仍持平

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透2月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓较周一增加1.01 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓依旧不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,587,212.5 2月7日 26,320,502.9 2月6日 266,709.6 1.01% iShares 334,713,128.2 2月7日 334,713,128.2 2月6日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选