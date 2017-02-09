台湾货币市场：2月9日和本提存期资金预期变化一览表

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透台北2月9日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,847亿台币。 --104甲3期公债还本付息327.03225625亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapor Branch 6亿美元国际债交割。 --Municipality Finance(Kuntarahoitus Oyj)2.5亿美元国际债交割。 --摩根大通6亿美元国际债交割。 --摩根士丹利5亿美元国际债交割。 --高盛集团6亿美元国际债交割。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期3兆(万亿)5,131.8亿台币： 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 8,837.30亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息211.272005亿台币： 2/10 93甲3期13息 18亿台币 2/13 90甲2期16息 30亿台币 2/13 101甲4期5息 12.25亿台币 2/13 104甲4期2息 7.36257125亿台币 2/14 96甲2期10息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期9息 15亿台币 2/14 103甲4期3息 4亿台币 2/16 98甲2期8息 12.75亿台币 2/18 92甲3期14息 16.25亿台币 2/22 99甲4期7息 15亿台币 2/22 100甲4期6息 12亿台币 2/24 95甲2期11息 11.25亿台币 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币 2/25 105甲3期1息 1.12136625亿台币 2/26 102甲5期4息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期3息 6.375亿台币 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/10：威瑞森通讯14.75亿美元国际债交割。 --2/14：财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币，13日标售。 --2/15：第一银行5亿美元、瑞银1亿美元国际债交割。 --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。 --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。 --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。 --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 高洁如)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。