《全球汇市》政治风险打压欧元走势，日圆上扬

* 欧元由周二收盘水位再跌0.33% * 美元指数涨幅有限，因日圆上扬 路透伦敦2月8日 - 欧元兑美元周三再下跌约0.33%，欧元区政治风险复燃的疑虑，导致欧元创下近两个月来最大的单日跌势。 但日圆兑美元上涨0.25%，至112.12日圆，因在全球地缘政治风险及美国特朗普政策疑虑下，日本经济走向成长，吸引避险买盘。 美元本周伊始就走势困顿，疲弱的美国薪资数据破灭了对美联储3月升息的预期，降低了对美国今年收紧货币政策程度的预期。 对特朗普保护主义及移民政策对全球经济冲击的疑虑，也压低美元，而且这届政府还暗示乐见美元走软。 不过过去两天，相比于法国总统大选以及希腊是否进一步需要国际援助的疑虑，这些都属于次要影响。周二美元指数创下一个月最大单日涨幅，周三欧洲早盘又上涨0.3%。 “法国政局的噪音已经压低欧元，使美元获得喘息，”澳洲国民银行驻伦敦策略师Gavin Friend表示。 “市场知道，如果特朗普站出来，开始谈论税收改革和基建支出，美元就会上涨。美元在去年底有大幅上涨，目前已经回落，我们只需坐等下一个转向。” 0850GMT欧元兑美元 日内跌0.2%至1.0660，亚洲时段曾最低跌至1.0643。 受到围绕4月23日和5月7日法国两轮总统大选的不确定性影响，法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。 中间派马克龙周二否认婚外情传闻，而保守党候选人菲永则竭力挽回“吃空饷”丑闻的影响。 民调显示，马克龙在第一轮选举中微幅领先菲永，但落后于极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)；勒庞曾誓言推动法国退出欧元区，并就法国的欧盟成员国地位举行公投。 欧元兑日圆跌0.5%至119.48，为12月5日以来最低位。 围绕人民币的紧张情绪在春节假期后重返，美元和日圆均因此受到支撑。中国1月外汇储备近六年来首次跌破三万亿美元。 “度过了今年最困难的前几周之后，我们预计美元将走强，”纽约的Oppenheimer Funds投资组合经理和宏观策略师Alessio de Longis说道。 “我的目标价仍是欧元兑美元将跌向平价。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0644 1.0680 -0.34 +1.25 1.0513 美元/日圆 112.24 112.37 -0.12 -3.96 116.87 欧元/日圆 119.48 120.02 -0.45 -2.97 123.14 美元/瑞郎 0.9997 0.9970 +0.27 -1.78 1.0178 英镑/美元 1.2494 1.2510 -0.13 +1.28 1.2336 美元/加元 1.3165 1.3181 -0.12 -1.97 1.3430 美元/离岸人民币 6.8492 6.8342 +0.22 -1.77 6.9726 澳元/美元 0.7630 0.7624 +0.08 +5.75 0.7215 新西兰元/美元 0.7296 0.7299 -0.04 +5.11 0.6941 欧元/瑞郎 1.0639 1.0654 -0.14 -0.73 1.0717 欧元/英镑 0.8517 0.8535 -0.21 -0.01 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4542 9.4802 -0.27 -1.31 9.5799 美元/挪威克朗 8.3382 8.3190 +0.23 -3.46 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 蔡美珍/李春喜/刘秀红/王琛/于春红/艾茂林)