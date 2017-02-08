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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 17:45 BJT

《全球汇市》政治风险打压欧元走势，日圆上扬

    * 欧元由周二收盘水位再跌0.33%
    * 美元指数涨幅有限，因日圆上扬

    路透伦敦2月8日 - 欧元兑美元周三再下跌约0.33%，欧元区政治风险复燃的疑虑，导致欧元创下近两个月来最大的单日跌势。
    
    但日圆兑美元上涨0.25%，至112.12日圆，因在全球地缘政治风险及美国特朗普政策疑虑下，日本经济走向成长，吸引避险买盘。

    美元本周伊始就走势困顿，疲弱的美国薪资数据破灭了对美联储3月升息的预期，降低了对美国今年收紧货币政策程度的预期。
    
    对特朗普保护主义及移民政策对全球经济冲击的疑虑，也压低美元，而且这届政府还暗示乐见美元走软。
    
    不过过去两天，相比于法国总统大选以及希腊是否进一步需要国际援助的疑虑，这些都属于次要影响。周二美元指数创下一个月最大单日涨幅，周三欧洲早盘又上涨0.3%。
    
    “法国政局的噪音已经压低欧元，使美元获得喘息，”澳洲国民银行驻伦敦策略师Gavin Friend表示。

    “市场知道，如果特朗普站出来，开始谈论税收改革和基建支出，美元就会上涨。美元在去年底有大幅上涨，目前已经回落，我们只需坐等下一个转向。”
    
    0850GMT欧元兑美元      日内跌0.2%至1.0660，亚洲时段曾最低跌至1.0643。
    
    受到围绕4月23日和5月7日法国两轮总统大选的不确定性影响，法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。            
    
    中间派马克龙周二否认婚外情传闻，而保守党候选人菲永则竭力挽回“吃空饷”丑闻的影响。

    民调显示，马克龙在第一轮选举中微幅领先菲永，但落后于极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)；勒庞曾誓言推动法国退出欧元区，并就法国的欧盟成员国地位举行公投。
    
    欧元兑日圆跌0.5%至119.48，为12月5日以来最低位。
    
    围绕人民币的紧张情绪在春节假期后重返，美元和日圆均因此受到支撑。中国1月外汇储备近六年来首次跌破三万亿美元。
    
    “度过了今年最困难的前几周之后，我们预计美元将走强，”纽约的Oppenheimer Funds投资组合经理和宏观策略师Alessio de Longis说道。
    
    “我的目标价仍是欧元兑美元将跌向平价。”
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0644  1.0680  -0.34  +1.25  1.0513
    美元/日圆                   112.24  112.37  -0.12  -3.96  116.87
    欧元/日圆                   119.48  120.02  -0.45  -2.97  123.14
    美元/瑞郎                   0.9997  0.9970  +0.27  -1.78  1.0178
    英镑/美元                   1.2494  1.2510  -0.13  +1.28  1.2336
    美元/加元                   1.3165  1.3181  -0.12  -1.97  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8492  6.8342  +0.22  -1.77  6.9726
    澳元/美元                   0.7630  0.7624  +0.08  +5.75  0.7215
    新西兰元/美元               0.7296  0.7299  -0.04  +5.11  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0639  1.0654  -0.14  -0.73  1.0717
    欧元/英镑                   0.8517  0.8535  -0.21  -0.01  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.4542  9.4802  -0.27  -1.31  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3382  8.3190  +0.23  -3.46  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 蔡美珍/李春喜/刘秀红/王琛/于春红/艾茂林)
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