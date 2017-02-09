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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率稳在低档，国库钜额借款交割令分配不均

    * 逾500亿台币国库借款交割，银行间资金分配不均
    * 明日有近800亿国际债交割，可能带动短率变化
    * 短票需求降温，投信资金多缺不一

     记者 董永年
    路透台北2月8日 - 台湾银行间短率周三稳在低档。资金调度人员称，今日有逾500亿台币国库借款交割，
银行间资金分配不均，但因在提存期初且通货回笼，拆款利率尚能稳在既有区间。
    
    不过他们表示，明日还有逾790亿台币的国际债券交割，虽然也有327亿公债到期还本，但因适逢下半周，
票券商因发票量例行增加有较大资金需求，或许利率将有所变化。
    
    〞银行突然保守起来了，可能与明天国际债交割有关。〞一位大型票券商交易员说。
    
    一位银行资金调度人士称，今日有逾200亿台币国库借款到期，但交割则超过500亿，显示国库借款新增了
300亿左右。以往国库在农历年后通常较少有借款需求，此时还有大额借款，颇不寻常。
    
    由于明、后两天，适逢国际债券交割的高峰期，除明日的逾790亿台币外，周五还有约457亿国际债交割，
预料资金状况都不会偏向宽松。
    
    今日有Royal Bank of Canada, London Branch的3.05亿美元国际债券交割。后续还有:9日摩根大通<JPM.
N>的6亿美元、Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapor Branch 6亿美元、Municipality Finance(Kun
tarahoitus Oyj)2.5亿美元、摩根士丹利5亿美元、高盛集团6亿美元 ；10日威瑞森通讯14.75亿美元；
15日第一银行5亿美元、瑞银1亿美元。    
    
    据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
周二(7日)发行额已降至约2兆2,226亿，显示新春开市后通货回笼约1,220亿。    
    
 本地时间 17:53                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.128                  31.048
 台湾加权股价指数<.TWII           9,543.25                9,554.56
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                  0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.250%            0.175-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.390%            0.175-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.390%            0.180-0.390%
    
    **短票需求降温**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日发票量不大，以到期续做为主。但有感觉到银行对短票需求的热度有
降低。          
    
    〞今天缺口都不大，利率可以持稳。 〞一位大型票券商交易员说。
       
   今日票券商与银行间承作月内自保短票利率在0.36%，跨月则在0.37%。
    
   据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.360%，区间在0.27-0.39%，成交量为66.76亿台
币；前日加权平均利率在0.368%，区间在0.27-0.39%，成交量为71.75亿台币。上日自保60天短票成交加权平
均利率在0.370%，区间在0.28-0.40%，成交量为35.38亿台币；前日加权平均利率在0.389%，区间在0.36-0.40
%，成交量为15.67亿台币。    
        
    台湾央行周三发行3,563亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,561亿台币，发行余额增2亿台币。
    
    本周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,342.5亿台币，余日到期存单金额分别是：周四2,847亿、周五1,435
.5亿台币。
       
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备为371亿台币，累计超额准备达到1,240亿台币、加计前期1%
的超额准备2,675亿台币。
    
          　      
    **投信多缺不一**
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，国际债券交割将迈入近期高峰，投信客户因基金遭寿险业赎回，
多缺不一相当明显，有的几乎没有资金可以承做RP。但银行、寿险资金尚称宽松，无碍调度。
    
    交易员指出，除了已知将交割的案子外，听闻还有不少国际债券在询价，预料这将是影响近期RP利率的最
重要变数。
    
     〞我们只担心国际债。〞一位大型证券商交易员说。     
    
    今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.31-0.35%，上日为0.31-0.34%；月内公司债附买回
利率主要落在0.41-0.45%，上日在0.40-0.42%。
    
    在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，上日0.28-0.31%；
公司债月内利率主要成交在月内0.32-0.35%，上日0.28-0.36%。(完)

 (审校 杨淑祯/曾祥进)
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